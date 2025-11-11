«L’acqua deve rimanere pubblica» 

La presidente della Regione Alessandra Todde conferma l'impegno della Giunta per la tutela e la gestione pubblica del servizio idrico integrato. «L'acqua è un diritto fondamentale – sottolinea - e come tale deve garantire a tutti i cittadini lo stesso trattamento, senza disparità. La trasformazione è già iniziata, la strada è ancora lunga, ma stiamo andando nella direzione giusta. L'acqua deve restare pubblica, perché è un bene di tutti».

In una nota la Regione spiega che negli ultimi mesi ha lavorato «per mantenere la concessione in capo al soggetto pubblico e rafforzare l'azione di Abbanoa, che sta già registrando progressi significativi. In particolare: nella gestione dell'emergenza siccità nella Nurra e nella Baronia; nella riorganizzazione interna dell'azienda; nel potenziamento della comunicazione verso i cittadini». Abbanoa ha inoltre avviato un percorso di reinternalizzazione delle competenze strategiche, con l'obiettivo di gestire in modo completo e autonomo l'intero ciclo dell'acqua, dalla captazione alla depurazione, in coerenza con la sua natura di società in house.

RIPRODUZIONE RISERVATA