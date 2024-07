L’acqua delle sorgenti è preziosa: venti litri a testa 

C’è sempre meno acqua e quella poca che arriva dalle sorgenti pubbliche deve essere gestita al meglio. Il sindaco Angelo Stochino detta le regole per i prelievi che, alla luce delle restrizioni idriche (durante la notte l’erogazione è sospesa) e dell’aumento delle temperature, sono in progressivo aumento. In caso di affollamento nelle piazzole antistanti i rubinetti, ciascun cittadino dovrà cedere il passo una volta completato il prelievo di 20 litri d’acqua. Una rotazione per evitare lunghe code. Simili situazioni sono state accertate nelle ultime settimane, tanto che il primo cittadino ha dovuto disciplinare l’approvvigionamento. «Constatato che tra gli utenti che si recano nelle sorgenti si creano tempi di attesa ritenuti troppo lunghi – dice il sindaco – e visto che non è possibile né auspicabile limitare la quantità d’acqua che ciascuno può prelevare dal momento che si tratta di un bene comune, fino al 30 settembre 2024 abbiamo stabilito che in caso di più utenti presenti contemporaneamente alla stessa sorgente, ognuno potrà prelevare non più di 20 litri d’acqua consecutivamente, concedendo poi all’utente successivo di prendere anche lui fino a 20 litri e così via fino all’esaurimento della fila, per poi riprendere il proprio turno». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA