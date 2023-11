L’acqua della sorgente è nuovamente potabile 

Ha riguadagnato la propria “salute” la sorgente de S’Acqua Callenti che approvvigiona Domusnovas dal punto di vista idrico (il Comune è uno degli unici nell’isola a gestire in autonomia l’erogazione dell’acqua). La sorgente, ubicata nei pressi della grotta di san Giovanni Battista, ha riguadagnato una portata ancora non ottimale ma comunque sufficiente a permettere di revocare l’ordinanza restrittiva emessa oltre 2 mesi fa (il 28 agosto) per evitare sprechi. L’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba spiega che per la revoca «Sono state fondamentali le piogge cadute in questi giorni e soprattutto l’abbassamento della richiesta d’acqua da parte degli utenti per via dell’abbassamento delle temperature». (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA