L’acqua della diga spegne la sete 

Il rilascio dell’acqua della diga del rio Flumineddu da parte di Enas placherà la sete del paese per qualche settimana. Da ieri a mezzogiorno sono iniziate le operazioni per erogare duecentomila metri cubi d’acqua utili ad alimentare le falde acquifere dei pozzi di Is Clamoris. I serbatoi comunali a secco per la siccità devono essere riportati a livello affinché ci sia una pressione adeguata in rete per redistribuire la risorsa nelle abitazioni.

Niente restrizioni

Servono tempo e pazienza. «Siamo in costante contatto con tutte le autorità preposte per risolvere i disagi – commentano gli amministratori comunali – l’Autorità di bacino ci ha comunicato che per tutto il periodo estivo sono disponibili circa novecentomila metri cubi d’acqua per il rilascio, a intervalli concordati, utili ad alimentare il rio Flumineddu». Tuttavia potrebbero non bastare ad arginare il problema. Dal Comune cercano soluzioni. «Si potrebbe incanalare l’acqua del fiume in una sorta di diga in prossimità delle pompe e avere sempre a disposizione una riserva che alimenti i pozzi». L’abbassamento del livello dei serbatoi comunali potrebbe essere una costante durante tutta l’estate.

Con l’acqua di ieri si scongiurano restrizioni notturne da parte di Abbanoa. «Il rilascio da parte di Enas consentirà di ripristinare la falda acquifera dei pozzi di Is Clamoris – spiegano da Abbanoa –. Per almeno due settimane si dovrebbe garantire un sufficiente approvvigionamento idrico per revocare le restrizioni e consentire l’erogazione ventiquattro ore su ventiquattro». Tra meno di un mese si dovranno fare nuove valutazioni. In un paese che non aveva mai avuto problemi di approvvigionamento gran parte delle famiglie non possiede un serbatoio. L’auspicio è che un aiuto arrivi da madre natura con abbondanti piogge per dissipare aridità e malumori.

RIPRODUZIONE RISERVATA