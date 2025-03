«L’acqua della diga non si tocca» 

Non c’era così tanta acqua dal primo semestre del 2022. Dopo tre anni di agonia, l’invaso del Bau Muggeris è al 90 per cento di capienza. Sono disponibili 50 milioni di metri cubi d’acqua sui 56 del volume di regolazione autorizzato. Benefiche le piogge di gennaio e febbraio, oltre quelle dei giorni scorsi che hanno contribuito a sollevare il livello nell’invaso gestito dall’Enel che, al 28 febbraio, si attestava all’87,7 per cento, pari a 49,65 milioni di metri cubi (+20,53 milioni rispetto al 31 gennaio). In virtù della proposta della presidente della Regione, Alessandra Todde, 25 milioni potrebbero essere trasferiti verso la diga di nuraghe Arrubiu (gestita dall’Enas).

Acqua in prestito

L’acqua invasata nel maggior bacino artificiale del territorio salverà dalla siccità i due comprensori del Campidano meridionale e di Isili Nord. Almeno, questa è l’intenzione della Giunta regionale. Fino a poche settimane oltre un terzo dei paesi ogliastrini moriva di sete. L’arrivo delle piogge ha allontanato un’altra estate senz’acqua, ma la scorta di 50 milioni invasata è fin troppa per le esigenze del territorio. È ciò che sostiene la Regione. Sardegna al centro 2020 cavalca l’indignazione popolare. «L’Ogliastra - sostiene il portavoce, Adriano Corgiolu - soffre la siccità e la mancanza di acqua potabile in numerosi centri: Lanusei, Loceri, Tertenia. Il Comune di Tertenia ha dovuto affittare un dissalatore per avere acqua potabile per le persone e gli animali. Abbiamo il dubbio che chi ha elaborato il piano non conosca l’orografia del territorio e dell’Isola. Pensiamo che il folle progetto debba essere subito sospeso. I sindaci ogliastrini chiedano un incontro urgente per mettere fine a questo esproprio del territorio. Non si riesce ad appaltare una condotta per irrigare la piana da Bari Sardo a Tertenia e ora vogliono privarci di una risorsa fondamentale come l’acqua».

La protesta

A chiedere la sospensione dell’iniziativa anche Fratelli d’Italia con il suo presidente territoriale, Nicola Salis: «L’Ogliastra, già duramente colpita dalla siccità, ha subito gravi carenze idriche negli ultimi due anni, con numerosi centri che hanno affrontato restrizioni e interruzioni nell’approvvigionamento idrico. Chiedo l’apertura di un tavolo di confronto con le istituzioni competenti, le comunità locali e gli esperti».

