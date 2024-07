«L’acqua del nostro pozzo? Agli allevatori» 

L’idea gli stava frullando in testa da quando – era la metà del mese di giugno – ha incontrato un pastore di San Vito: «Don Pasquale, preghi il Signore affinché faccia piovere. Sono disperato, non c’è più acqua per gli animali». Le preghiere al parroco di San Vito non mancano di certo, però c’è anche qualcos’altro che si può fare. «Nel piazzale della chiesetta di Santa Barbara – racconta il sacerdote, originario di Villaspeciosa – c’è un pozzo che noi utilizziamo in occasioni particolari, ad esempio durante i campi estivi. Un pozzo che un tempo era a disposizione dei cittadini ma che poi, anche perché la risorsa è limitata, è stato chiuso. Ecco, è venuto il momento di condividere questa preziosa risorsa con chi ne ha davvero bisogno». Don Pasquale Flore da qualche giorno ha iniziato a raccogliere le adesioni degli allevatori: «Prima – precisa – mi sono accertato che ci fossero delle persone pronte ad aiutarmi per mettere in pratica l’iniziativa, saranno loro ad organizzare la distribuzione dell’acqua a partire dal 20 luglio. Vedremo quanto richieste arriveranno, in base a quelle ci regoleremo».

La scelta

L’acqua del pozzo di Santa Barbara è sempre stata conosciuta come un’ottima acqua. Sino ad una ventina di anni fa arrivavano da tutto il Sarrabus per rifornirsi e portarla in tavola. Poi lo stop perché c’erano dei residui fecali (come un po’ in tutti i pozzi di San Vito, sarebbero residui di feci del bestiame). «Di certo – aggiunge don Pasquale – gli animali possono stare tranquilli, l’acqua è comunque molto buona. Che goda di buona salute me lo ha certificato anche un amico geologo lo scorso gennaio dopo aver effettuato delle analisi». L’unico problema potrebbe essere la scarsità della risorsa: «Anche nei periodi di siccità – aggiunge il sacerdote – la falda non si è mai prosciugata, il livello del pozzo è di circa sei metri. Certo, adesso la situazione è ancora più critica. Faremo in modo, in ogni caso, di condividerla con tutti. Nessuno resterà senz’acqua, ovviamente se le richieste saranno tante i litri per ciascuno saranno un po’ meno. Le richieste è meglio che mi vengano fatte di persona, mi trovano sempre nella parrocchia di San Vito martire. In seguito fornirò le istruzioni per la distribuzione. È verosimile che i mezzi, uno alla volta e in base ad un calendario, arrivino sin dentro il piazzale per il ritiro dell’acqua».

Reazioni

Il gesto di don Pasquale è stato apprezzato dall’intera comunità. «Ben venga – dice il sindaco Marco Antonio Siddi – tutto quello che si fa per cercare di aiutare chi è in difficoltà. Sono un po’ preoccupato perché potrebbero crearsi lunghe code ma, in ogni caso, questa è un’azione che fa davvero onore a don Pasquale».

