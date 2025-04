L’acqua del Cisa per irrigare i campi 

Le acque reflue del depuratore consortile del Cisa, opportunamente trattate, in soccorso dell’agricoltura del Campidano strozzata dalla siccità, e dai contingentamenti idrici che segnano, per la campagna irrigua ormai prossima, un taglio di cinquemila ettari irrigabili. La notizia arriva dal convegno nazionale sulla depurazione e riuso delle acque organizzato da Confservizi e Utilitalia che si è tenuto nella sala convegni del Cisa, a Serramanna. Al tavolo Abbanoa e Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale che, per bocca del suo presidente Efisio Perra, ha rilanciato il grido d’allarme: «La risorsa idrica è fondamentale per l’agricoltura e oggi i campi hanno più esigenza di acqua del passato, ma quest’anno come Consorzio di bonifica potremo irrigare cinquemila ettari in meno rispetto allo scorso anno che, uniti al precedente taglio di altri cinquemila ettari in questo territorio fatto di eccellenze come il carciofo possono significare una dismissione della produzione».

Il dibattito

I cambiamenti climatici e l’estremizzazione degli eventi con siccità prolungate «riguardano non solo il Meridione», ha rilevato Tania Tellini di Utilitalia. «La questione siccità ormai non è più un’emergenza ma una costante», ha puntualizzato il presidente di Abbanoa Giuseppe Sardu, che ha parlato del «modello Sardegna, con invasi interconnessi che aumentano la capacità di resilienza». Mauro Musio, direttore del Cisa ha confermato: «Abbiamo qualche problema, per via dei cambiamenti climatici». Matteo Diana, presidente del cda del Cisa ha assicurato: «Grazie alla sua capacità di depurare oltre sei miliardi e mezzo di litri l’anno, il Consorzio supporta l’agricoltura locale, con un processo depurativo di alta qualità».

Il progetto

Le infrastrutture ci sono. Una condotta di quattro chilometri, realizzata oltre 10 anni fa, collega l’impianto di depurazione del Cisa alla stazione di sollevamento del Consorzio di bonifica, lungo la provinciale 54 Serramanna-Nuraminis, dove esiste un vascone di accumulo di quattromila metri cubi. «In questa sfida noi ci siamo. Il collegamento col nostro impianto di sollevamento Serramanna est è pressoché pronto ma non vorrei che passasse ancora del tempo», ammonisce Perra. La risposta del Cisa: «Siamo fiduciosi che entro la prossima stagione si possa soddisfare la domanda degli agricoltori del territorio per almeno 3.500 ettari irrigui». Giuseppe Sardu (Abbanoa) ha qualche dubbio: «C’è da fare un ragionamento sul tema prezzo, che non è di poco conto».

