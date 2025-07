L’acqua del camper la pagano i cittadini 

Sarà pur vero che l'acqua è un bene comune, a cui tutti hanno diritto, ma è anche vero che c'è chi ne approfitta. La fontanella della piazza Aldo Moro è diventata meta di “peregrinazioni” da parte di tanti turisti, che ogni giorno arrivano a fare il pieno del deposito acqua del proprio camper. È capitato diverse volte anche nei giorni scorsi, nonostante il cartello contenente le prescrizioni, sull'utilizzo dell'acqua. Il sindaco di Villaperuccio Marcellino Piras è molto chiaro: «Tempo fa per regolamentare l’utilizzo, abbiamo fatto installare un cartello con le indicazioni secondo le quali il prelievo dell'acqua è limitato a 50 litri a persona. Ora sicuramente si rende necessario riposizionare il cartello in maniera dettagliata e sanzionatoria nel caso di trasgressioni». Sulla piazza, nel cartello con le indicazioni, viene spiegato ai camperisti che, proprio a Villaperuccio, esiste il servizio di camper service in via Cagliari, che funziona a gettoni: 20 litri d’acqua hanno un costo di 50 centesimi, ma si può anche eseguire lo scarico delle acque nere e c’è anche una colonnina per l'erogazione di energia elettrica a 220 volts. Intanto tutti i costi dei servizi pubblici, ricadono sui cittadini come in questo caso: il costo di Abbanoa verrà ripartito sull'utenza.

