L’acqua con i fiori per i nonnini 

Anche gli anziani della residenza “San Giovanni” di Pabillonis hanno sciolto l'antico rituale de “S’acqua de is froris”: i componenti del comitato festeggiamenti per San Giovanni Battista, quest'anno composto dai cinquantenni del paese, si sono recati con vaschette, acqua e fiori recisi per rendere partecipi gli anziani della tradizione. Tra incredulità e curiosità, i nonnini hanno preparato assieme ai ragazzi le loro vaschette con l'acqua e i fiori. Acqua che ieri, dopo una notte d’attesa, hanno utilizzato per lavarsi il viso come prima azione della giornata nel rispetto delle usanze. Il gesto spontaneo dei ragazzi del comitato ha regalato un momento di spensieratezza ai presenti: «Non è solo un fiore, è un gesto d'amore. Un grazie immenso al comitato per aver donato un momento di serenità e gioia ai nostri ospiti», ha detto la direttrice, Angela Pinna. (g. g. s.)

