«L’acqua c’è, ma ne sprechiamo troppa» 

Bacini quasi pieni nell’Isola, con l’80 per cento della capacità complessiva, ma ancora troppe perdite: il problema delle condotte colabrodo non è stato ancora risolto. «Il dato positivo raffigura il nostro come un sistema che funziona sotto il profilo della raccolta della risorsa idrica», afferma Pierluigi Saiu, assessore regionale ai Lavori pubblici, all’incontro organizzato dal Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale per illustrare le iniziative in programma durante la ventitreesima settimana della bonifica. L’iniziativa è promossa dall'Anbi, l'associazione nazionale dei consorzi che gestiscono le acque irrigue, che per questa edizione ha scelto il titolo “Acqua, risorsa di vita e coesione sociale”.

Nuove infrastrutture

«Stiamo lavorando a una serie di provvedimenti che consentano di migliorare la gestione della risorsa idrica», prosegue l’esponente della Giunta Solinas: «Sono previsti interventi sulle infrastrutture, in particolare sulla rete di distribuzione, dove oggi si registrano le inefficienze maggiori, anche con l’adozione di nuovi e più moderni sistemi di raccolta basati su piani di laminazione dinamica e semi dinamica degli invasi e con un nuovo impulso all’utilizzo dei reflui». L’impegno della Regione, ricorda Saiu, ha portato allo sblocco delle risorse per completare le dighe di Cumbidanovu, nel territorio di Orgosolo, e di Monte Nieddu, a Sarroch.

Importante su questo fronte è il contributo dei Consorzi di bonifica. Per quanto riguarda quello della Sardegna Meridionale la superficie attrezzata irrigua dell’Ente si estende per oltre 8mila ettari: ma nonostante l’estate 2022, particolarmente calda, in Sardegna non ci sono state restrizioni nell’assegnazione dell’acqua alle aziende. Sono stati irrigati oltre 21mila ettari ed è stato registrato un risparmio di oltre 20 milioni di cubi d’acqua rispetto al 2021.

Tra le novità c’è l’utilizzo delle tecnologie e dei satelliti per gestire e monitorare il bisogno di acqua dei territori. «Oggi sono previsti il collaudo finale dell'intervento di sostituzione della rete di distribuzione a Iglesias e la presa in consegna dei lavori di rifacimento di parte delle condotte distributrici in fibrocemento del Comizio 11 nel 1° comprensorio irriguo», spiega il presidente del Consorzio, Efisio Perra, «mentre attraverso l’uso del satellite intendiamo individuare le risorse idriche utilizzate, dando maggiore supporto al consorziato, capendo meglio dove e quando c’è bisogno di dare l’acqua».