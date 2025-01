«L’acqua c’è, Abbanoa tolga le restrizioni» 

Dopo le piogge delle scorse ore, gli invasi di Olai e Govossai raggiungono il livello di piena. I comuni barbaricini sollecitano Abbanoa a revocare le restrizioni previste dal 27 gennaio.

E mentre il gestore annuncia un nuovo tavolo tecnico per domani a Nuoro, in Provincia rafforzando l’idea di rivedere il piano di razionamento, anche i sindaci confidano in una revisione del provvedimento. «Le precipitazioni di queste ore sono una vera e propria manna dal cielo. Auspico che alla luce di questa situazione gli organi competenti accelerino i lavori per l’interconnessione fra Olai e Govossai e per il potenziamento della capienza delle due dighe», dichiara la sindaca di Fonni e presidente Anci Daniela Falconi. Auspica inoltre che «dal vertice delle prossime ore emerga la revisione dei razionamenti, ma anche dei ristori per coloro che in questi giorni hanno sostenuto dei costi ingenti per acquistare cisterne e serbatoi, prevedendo l’emergenza». Così anche il primo cittadino di Sarule Maurizio Sirca: «Il primo vertice di Cagliari ci ha messo davanti a numeri impressionanti che paventavano un’emergenza idrica senza precedenti per il nostro territorio. Le precipitazioni di queste ore ci rincuorano, ma ci pongono dinanzi ad una riflessione sui continui cambiamenti climatici. È importante – aggiunge – che Abbanoa lavori su una programmazione al fianco dei comuni e della Provincia».l sindaco di Gavoi Salvatore Lai chiede che «si lavori al potenziamento degli invasi, all'interconnessione che attendiamo da decenni, e sulla sistemazione delle reti colabrodo». ( g. i. o. )

