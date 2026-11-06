L’acqua cancella Cala Moresca 

«Lo abbiamo visto noi a Golfo Aranci che cosa era quella perturbazione, certo che l’allerta rossa era giustificata. Io sto leggendo di tutto, ma noi abbiamo visto gli effetti del nubifragio segnalato dalla Protezione civile regionale. Sulla base dell’allerta ho adottato le prime misure con 24 ore di anticipo e questo è stato decisivo»: risponde così il sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, all’ondata di commenti ironici e di critiche sull’allerta meteo di inizio settimana. Il nubifragio ha lambito la Sardegna e mentre a Golfo Aranci l’acqua flagellava il paese, a Olbia, la città che tra qualche giorno ricorderà le vittime del Ciclone Cleopatra, piovigginava. Una situazione che secondo i meteorologi e gli specialisti della Protezione Civile sta ingenerando un pericoloso equivoco: non solo l’allerta meteo di massimo grado era giustificata, e sono ingiustificate invece le critiche, ma giovedì la Sardegna, e Olbia in particolare, hanno evitato per una serie di circostanze fortuite il disastro.

Spiagge cancellate

Il primissimo bilancio dei danni causati dal nubifragio di giovedì a Golfo Aranci è pesantissimo. Il sindaco Giuseppe Fasolino ha iniziato le verifiche, si parla di interventi di messa in sicurezza e ripristino da centinaia di migliaia di euro. Le strade dissestate sono diverse. Poi c’è il capitolo dei danni agli edifici privati e attività commerciali. La richiesta dello stato di calamità è praticamente scontata. Il nubifragio ha cancellato diverse spiagge, come la bellissima Cala Moresca. La meravigliosa caletta scelta come set del film “Un weekend da bamboccioni” ha cambiato aspetto, la furia del torrente che arriva dai rilievi circostanti ha cancellato un tratto di arenile, all’alba di ieri la portata del piccolo corso d’acqua era impressionante. Anche le spiagge del centro abitato sono state “tagliate” dal nubifragio. Lo stesso nubifragio dell’allerta rossa regionale ha ucciso due persone (rimaste intrappolate in auto) a Bonifacio e devastato il territorio di Porto Vecchio. Nella Corsica meridionale sono stati segnalati anche 300 mm di pioggia.

«Allerta giusta»

Sull’allerta rossa regionale è intervenuto ieri il noto meteorologo Matteo Tidili. Il messaggio di Tidili sui social è stato chiaro, dopo un allerta meteo “l’assenza di fenomeni intensi in una determinata località non costituisce la dimostrazione di un errore”. Il metereologo ha spiegato: «Proviamo a immaginare cosa sarebbe potuto accadere se quella stessa quantità d’acqua, anziché concentrarsi su Capo Figari, fosse caduta più ad ovest, direttamente sulla città di Olbia. Per avere un termine di confronto, durante la disastrosa alluvione del 2013 la stazione pluviometrica di Olbia registrò un accumulo giornaliero di 117,6 mm. Il quantitativo registrato ieri a Capo Figari è più del doppio». Tidili ha concluso: «La cultura della prevenzione consiste proprio in questo, saper prendere decisioni sulla base del rischio, senza pretendere certezze che la scienza non può fornire».

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