L’acqua cala, l’Emilia Romagna conta i danni Bonaccini: ci sapremo rialzare anche stavolta 

BOLOGNA. Mentre il livello dell’acqua cala lentamente, il giorno dopo si contano i danni. Le piene sulle zone al confine tra Bologna e Ravenna hanno lasciato due morti e un migliaio di sfollati. Soccorsi ed evacuazioni sono continuate anche ieri, come le operazioni di ripristino e riparazione degli argini rotti dai torrenti Sillaro, Lamone e Senio. Più di mille gli interventi dei vigili del fuoco. Ma il giorno dopo è anche il tempo delle richieste al governo: «Questa alluvione arriva in un territorio che viveva anche la siccità e questo comporta un aumento della fragilità. Ci aspettiamo tante risorse dal governo perché avremo bisogno di mettere mano ai danni, nessuno verrà lasciato solo», ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per 12 mesi e stanziato 10 milioni per «gli interventi più urgenti». Quanto alle polemiche su una possibile mancata allerta, Bonaccini ricorda: «In 36 ore un quinto del totale della quantità d'acqua che cade in un anno, mai tanta da quando si fanno le rilevazioni. E 15 fiumi a rischio esondazione contemporaneamente, mai successo. Anche questa volta sapremo rialzarci tra mille difficoltà, parlando poco a differenza di molti e rimboccandoci le maniche».

