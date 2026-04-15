L’acqua cade dal soffitto, ma oggi si fa lezione 

Acqua che cade dal soffitto, e rubinetti a secco nei bagni. Giornata da dimenticare ieri per personale, bambini e genitori nella scuola dell’infanzia “Collodi” in via Ottaviano a Sestu. Come raccontano dei genitori, già a metà mattina nei bagni della scuola non c’era più acqua, e in breve tempo sarebbe stato impossibile usarli. Poi, verso la tarda mattinata, da una chiazza di umidità del soffitto in un'aula l’acqua ha iniziato a gocciolare. Per i bambini è stato un ritorno a casa prima. Per i genitori invece preoccupazione per la sicurezza dei figli. Ancora un problema d’infiltrazione d’acqua per una scuola di Sestu. Una situazione simile si verifica anche nell’edificio di via Torino, che ospita le superiori di primo grado, dove c’è un’aula in cui piove dal soffitto. «Purtroppo l’interruzione idrica di questa mattina è stata improvvisa e non programmata, per cui non c’è stato nessun preavviso e la dirigenza scolastica ha deciso di far uscire con anticipo i bambini. Per quanto poi riguarda l’infiltrazione di acqua, peraltro di modesta entità, non era stata fatta nessuna segnalazione nonostante le recenti copiose piogge, si è lesionata una guaina che ha creato il problema, e adesso che si è manifestato l’ufficio manutenzioni prenderà in carico la segnalazione per porvi rimedio», spiega l’assessora alla Pubblica Istruzione, Laura Petronio. Ieri, fino a tarda sera, non si sapeva ancora se la scuola oggi aprirà. Comune e dirigenza scolastica hanno comunque deciso che oggi si farà lezione.

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