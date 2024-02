L’acqua arriva con le autobotti 

A Serramanna tornano le autobotti per il rifornimento idrico potabile alle utenze sprovviste dell’acqua potabile. Continua a non piovere, il livello dei pozzi che alimentano la rete idrica cittadina, malconcia di suo, continua a calare, e i disservizi non accennano a finire: le autobotti, per usare la definizione del Municipio, sono “un piano B e una soluzione complementare per potere garantire l’approvvigionamento idrico a tutti”. A dicembre era stato il Polimabulatorio della Asl di corso Europa a essere approvvigionato d’acqua in questo modo. Ora ci risiamo.

Livelli bassi

Un atto firmato dal responsabile dell’area Tecnica del Comune, l’ingegnere Andrea Atzeni, integra l’affidamento alla ditta “Servizio trasporto liquidi alimentari”, con sede a Villacidro, del servizio di nolo di autobotti per il trasporto di acqua potabile all'utenza. «I livelli delle falde freatiche di alimentazione dell’acquedotto comunale – fa notare Atzeni – sono al di sotto dei valori di riferimento per l’attuale periodo temporale, stante la scarsità di precipitazioni che sta interessando il territorio». Da qui l’ordinanza sindacale che impegna l’ufficio Tecnico all’adozione delle misure adeguate.

L’acqua, a Serramanna è a gestione comunale: dalla fornitura alla bollettazione del canone idrico. La portata dei pozzi è di nuovo ai livelli dell’estate, quando il sindaco aveva emesso prima un’ordinanza per limitazioni all’uso della acqua potabile vietando il lavaggio delle auto, il riempimento di piscine tra le altre prescrizioni. In ottobre, sempre Littera aveva ordinato all’area Tecnica “l’attivazione di un servizio complementare al fine di impedire l'insorgenza di problematiche igienico-sanitarie”.

Esigenze primarie

In gioco, oltre che ai problemi di natura igienico e sanitario, anche l’esigenza di “soddisfare le esigenze di vita primarie e basilari”. Da qui l’affidamento, reiterato, del trasporto dell’acqua potabile alle utenze. “A tutti sarà garantita la fornitura dell’acqua”, promettono dal Municipio: l’intervento delle autobotti “può riguardare sia situazioni straordinarie che normali, come le manutenzioni, eventi programmati, ordinari, che necessitino di interrompere per qualche motivo la fornitura d’acqua”.

RIPRODUZIONE RISERVATA