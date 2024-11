L’acqua alle prime mille famiglie 

Dopo decenni di attesa arriva l’acqua potabile nelle case di S’Ecca S’Arrideli. Una novità per un migliaio di famiglie circa che ora potranno procedere con gli allacci alla rete appena completata: 150 metri di nuove tubazioni collegate al serbatoio di Serra Perdosa.

La lunga attesa

Lavori di cui si parla dal 2011 e conclusi di recente - dopo l’accordo raggiunto fra Comune, Abbaona ed Egas - comprese le prove di pressione nelle nuove reti. Nel frattempo si lavora al secondo progetto portato avanti dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici, sempre d’intesa con Abbanoa ed Egas, che prevede una rivisitazione di tutto il progetto generale e la realizzazione di un altro serbatoio in grado di servire quelle zone che, per motivi di pendenze, oggi non potrebbero essere raggiunte. «Un risultato importante per tante famiglie quartesi che hanno dovuto attendere anni per un bene primario come l’acqua», commenta l’assessore Antonio Conti.

Ultimi dettagli tecnici da definire, poi i residenti di via S’Ecca S’Arrideli, via dell’Autonomia regionale, via Is Ammostus e via Raspi potranno presentare richiesta di allaccio. Requisito essenziale: avere la concessione edilizia che certifica la regolarità dell’abitazione. «Ringrazio Abbanoa», aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, «in particolare l’ex presidente Piga, il direttore generale Sebastio e il loro team di tecnici, per il lavoro che ha permesso il completamento delle opere, nonostante qualche criticità procedimentale. E non va trascurato il contributo del gruppo di cittadini assistiti dall’avvocato Sarritzu per il costante impegno dimostrato. Con il via libera alle richieste di allaccio l’acqua potabile nelle case sarà finalmente realtà».

I residenti

In prima linea c’è da sempre il Movimento per i cittadini di Flumini, entrato in maggioranza e nella Giunta Milia nel 2020. «Un altro tassello del nostro programma che si concretizza», commenta il segretario Antonio Cogoni, «continuiamo a dare risposte a una parte della città che per troppi anni è stata dimenticata».

Battaglia condivisa da chi abita nella zona di Flumini e Separassiu, un centinaio di famiglie che nel 2023 - per poter avere l’acqua in casa - si sono rivolte al Tribunale di Cagliari. «La svolta è iniziata con l’azione legale che abbiamo fatto noi», sottolinea Maurizio Manduchi a nome del gruppo di persone supportate dall’avvocato Marino Sarritzu. E aggiunge: «Questo è sicuramente un passo importante, senz’acqua era una situazione da terzo mondo».

