Laconi, società russa acquista ruderi nelle vecchie borgate 

L’immissione sul mercato non ha scatenato una corsa all’acquisto. Per alcuni edifici risulta più di una proposta. Ma ad aggiudicarseli tutti è stata la Premier Event. I forti rilanci hanno fatto la differenza. Per il primo lotto ha messo sul piatto 40 mila euro, il doppio del prezzo valutato dalla Regione. Per il 14 l’offerta è stata di 32.501. Anche in questo caso: offerta doppia e di 11 mila euro superiore rispetto a quella presentata da un’altra aspirante acquirente. Lo schema di azione è stato lo stesso per tutti gli immobili. Così la direzione del servizio Demanio, Sabina Bullitta, due settimane fa ha firmato le carte che sanciscono l’en plein in favore di un solo soggetto. Investimento totale, solo per l’acquisizione dei beni: 573.515 euro.

Sul sito della Regione il bando dell’assessorato agli Enti locali risulta ancora essere “in svolgimento”. L’aggiudicazione, al momento, è solo provvisoria. La procedura era stata indetta il 20 gennaio. Entro il 24 febbraio erano attese le proposte di acquisto, con offerte segrete, per “15 lotti di beni immobili ubicati nel Comune di Laconi”. Alcuni esempi, per capire: il primo edificio è un’ex casa colonica costruita nel 1958, non più utilizzata da Laore, nella borgata di Crastu, a circa 7 chilometri dal centro del paese. È dichiarata inagibile. Il prezzo a base d’asta era di 20 mila euro. Case coloniche anche in altri lotti, come il 14: stavolta a Santa Sofia, quindi a 9 chilometri dal paese, in “condizione di forte degrado”. Prezzo su cui rilanciare: 16 mila euro.

Sono edifici diroccati nelle borgate di Laconi: Su Lau, Crastu, Santa Sofia. Potrebbero essere trasformati in ville extralusso per un turismo a 7 stelle, con Spa e tutti i comfort. Questo, almeno, hanno dichiarato di voler fare i rappresentanti della società Premier Event Srl, che lo scorso 10 marzo si è aggiudicata tutti i lotti dell’asta della Regione per la vendita di quindici immobili ex Laore nel territorio del paese del Sarcidano. La concorrenza è stata sbaragliata con forti rialzi sui prezzi di base per delle (quasi) catapecchie abbandonate da anni. La Srl che promette dorato sviluppo ha sede a Cagliari, la proprietaria è una giovane russa, il capitale sociale è di 10 mila euro. I soldi, quelli messi e gli altri da mettere, sono tanti: solo l’acquisto vale 600 mila euro. E il sindaco Salvatore Argiolas attende proposte e progetti concreti.

Il bando

L’aggiudicazione

La società

A Laconi hanno iniziato a circolare le voci: «C’è il Forte Village dietro». In mezzo all’affare veniva messo anche l’hotel di corso Garibaldi, che era all’asta e adesso non c’è più. I documenti della società aggiudicataria non contengono alcun elemento che colleghi la Premier Event Srl alla proprietà del resort di San Margherita di Pula. Tutte le azioni, per un valore totale di 10 mila euro, sono in capo a Irina Ryabchukova, nata 37 anni fa a Mosca e residente a Iglesias. La sede è in un signorile palazzo di via De Magistris, a Cagliari. Ma c’è anche un ufficio operativo in via Roma 70, sempre nel capoluogo. Lei è amministratrice dal 2017. La società risulta occuparsi di costruzione di edifici residenziali e non residenziali: nel 2022 la Srl risultava avere un solo dipendente.

L’incontro col sindaco

Chi e perché dichiara di volere investire nel suo territorio, il sindaco Salvatore Argiolas lo ha scoperto solo giovedì scorso: solo allora, e senza altre interlocuzioni prima dell’acquisto, ha incontrato Ryabchukova che, stando a quanto riferito dal primo cittadino, era accompagnata dall’imprenditore sardo Pierpaolo Pani. Argiolas ha ascoltato. Gli è stata illustrata una prospettiva da favola. Sulla carta, almeno. «Hanno anche detto che sono disponibili a prendere altri immobili, che per loro i soldi da investire non sono un problema», spiega Argiolas. E di denaro, per realizzare strutture ricettive a sette stelle, ce ne vuole tanto. «Ho ascoltato. Ora voglio capire la fattibilità e quali sono le ricadute per Laconi e i suoi abitanti. Potrebbe essere una grande occasione», sottolinea il primo cittadino. Che ora demanda tutto ai tecnici: «Poi vedremo».

