Laconi e Piras, il record di Dolianova  

Non era mai successo. Per la prima volta nella storia autonomistica Dolianova sarà rappresentata ai massimi livelli della politica sarda. Merito del sindaco Ivan Piras, eletto a furor di popolo in Consiglio regionale (5445 preferenze per lui con Forza Italia, secondo candidato più votato del centrodestra dopo l’ex assessore al Turismo Gianni Chessa) e di Rosanna Laconi, primario ospedaliero ed ex sindaca, neo assessore all’Ambiente della Giunta Todde.

Insieme

Laconi e Piras nel 2010 avevano percorso insieme un pezzo della loro storia politica eletti entrambi nella lista civica “Nuova Dolia”: la prima come sindaca, il secondo come consigliere e poi assessore comunale. Ora si trovano su schieramenti opposti, pronti però a collaborare per il bene della Sardegna e del loro territorio. È quello che chiedono i dolianovesi: in tanti, in questi giorni, hanno rivolto sui social un appello all’unità.

«La grande fiducia che ho ricevuto va trasformata in risultati concreti - dice Ivan Piras - la collaborazione sarà un valore aggiunto straordinario da attuare nel rispetto dei ruoli». «Finalmente Dolianova sarà rappresentata in Regione. Bisogna andarne orgogliosi – sottolinea Rosanna Laconi –ci sarà una collaborazione proficua anche se ognuno, ovviamente, manterrà la propria identità. La capacità della politica è fare sintesi per perseguire il bene comune».

Il Parteolla

La sanità è uno dei punti dolenti del Parteolla vista la carenza dei medici di base e la progressiva riduzione dei servizi. Tra i progetti in campo la ristrutturazione del Poliambulatorio finanziata con 1,2 milioni di euro dalla Regione: «Dobbiamo garantire a tutti il diritto alla salute applicando un modello di sanità territoriale reale - rimarca Ivan Piras – prima di tutto risolvendo il problema dei medici di base per arrivare all’apertura del Poliambulatorio. L’hub di medicina di base è il nostro modello di riferimento». «Il potenziamento della sanità territoriale è assolutamente necessario – dice Laconi – la carenza dei medici di base riguarda tutta l’Isola. Oggi i medici di base vanno incentivati. Sono pochi i giovani che vogliono far questo mestiere».

Turismo

Altro tema è quello dello sviluppo turistico: «Il mio assessorato lavorerà a stretto contatto con quello del turismo – annuncia Laconi – il Parteolla è un territorio bellissimo con splendide realtà produttive. Occorre puntare su queste risorse e sulla valorizzazione dell’ambiente. Ci sono già progetti avviati che bisogna portare avanti». Tra le priorità indicate da Piras la realizzazione di una rete irrigua: «E’ assurdo che in un territorio storicamente vocato all’agricoltura manchi ancora l’acqua. Il progetto recentemente finanziato al Consorzio di Bonifica dalla precedente Giunta non soddisfa, c’è bisogno di un’analisi attenta». Per lo sviluppo del Parteolla non si può prescindere da una mobilità efficiente. Per Piras le “priorità sono il potenziamento dei trasporti con l’area metropolitana e la messa in sicurezza della statale 387 che ha un indice di pericolosità elevatissimo».

