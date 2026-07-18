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AUTOMOBILISMO
19 luglio 2026 alle 00:31

L’Aci Sport sabato premia  i campioni sardi 

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Per il motorsport sardo è il momento di celebrare i propri campioni. Tutti i vincitori dei Campionati Regionali Delegazione Sardegna Aci Sport e dei titoli nazionali Aci 2025 verranno premiati nel pomeriggio di sabato a Cagliari. La cerimonia (patrocinata dal Comune e inserita nelle celebrazioni del centenario di Ac Cagliari), che nelle ultime edizioni era diventata ormai un appuntamento fisso a giugno, nel venerdì sera del weekend iridato del Rally Italia Sardegna, a Olbia o ad Alghero, quest’anno si svolgerà invece nella Sala conferenze del T Hotel, a partire dalle 16.30. All’appuntamento organizzato dal Comitato Regionale degli Automobile Club della Sardegna e dalla Delegazione Aci Sport Sardegna sono attesi tutti i protagonisti della scorsa stagione. Un tributo a piloti ed equipaggi che hanno brillato nelle diverse discipline motoristiche - rally moderni e storici, slalom, E-sport, karting e rallycross - alla presenza di addetti ai lavori e autorità.

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