L’Aci cancella la cronoscalata 

La cronoscalata “San Gregorio-Burcei”, prevista a giugno, non si farà. L’annuncio è arrivato ieri sera con un comunicato firmato dal presidente dell’Aci di Cagliari Antonello Fiori e dal presidente della sezione sport dell’ente Federico Onnis Cugia: «Nonostante gli sforzi dedicati alla manifestazione e la preparazione avviata sin dallo scorso novembre, solo alla fine del mese di marzo siamo stati portati a conoscenza di paventati disagi e malumori in paese. Oggi non ci sono più le condizioni per fare la gara».

Le polemiche

Nelle ultime settimane sono state avviate due raccolte di firme fra i contrari e i favorevoli alla manifestazione. Il sindaco Simone Monni ha sempre manifestato la volontà ascoltare le richieste dei cittadini, ricordando anche di non avere alcun titolo per dare autorizzazioni per un tratto di strada che si sviluppa in territorio del Comune di Sinnai. «La decisione di annullare l’evento – scrive l’Aci - è stata presa con amarezza, a causa del clima di incertezza che non ci consente di garantire la sua riuscita con così poco tempo a disposizione. La realizzazione di tale manifestazione richiede tempo e investimenti finanziari, che attualmente sono anche messi in difficoltà per gli sviluppi della vicenda. Per noi è un profondo dispiacere dover rinunciare alla manifestazione. Questa situazione ha creato anche dei seri danni d’immagine».

Le altre proposte

Intanto, l’Aci e l’Aci Sport, prendono atto della altre proposte in arrivo. Pare anche da Teulada. Sicuramente dal Comune di Maracalagonis. «La richiesta della sindaca Francesca Fadda, che - scrivono Fiori e Onnis Cugia - ci riempie di entusiasmo. Chiederemo un incontro in Municipio per valutare le proposte e la tipologia di manifestazione adatta al percorso proposto a Geremeas. Ci dispiace per eventuali inconvenienti o delusioni per questa decisione, ma la sicurezza e la tutela dei partecipanti rimangono la nostra priorità assoluta. Ringraziamo anche chi ha mostrato interesse e supporto per la manifestazione, rispettando comunque anche chi si è opposto alla corsa».La proposta di Francesca Fadda sembra trovare l’appoggio anche di Torre delle Stelle. «La sindaca si è fatta promotrice di una ottima iniziativa - dice Gesualdo Gorini, 92 anni, decano del villaggio turistico - una manifestazione che darebbe visibilità al territorio, offrendo ai turisti e villeggianti uno spettacolo nuovo, quanto suggestivo». Il presidente della “Nuova associazione Torre delle Stelle”, Franco Iurato dice: «Siamo ovviamente favorevoli: il villaggio ha necessità di piccoli e grandi eventi».

