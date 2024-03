Lacerenza rinuncia, caos Campo largo 

Domenico Lacerenza si ritira dalla corsa alla Regionali lucane del 21 e del 22 aprile. «Era la persona giusta, lo hanno impallinato», attacca a testa bassa Giuseppe Conte, che definisce la situazione «incandescente». Non sarà quindi l’oculista a guidare la coalizione di centrosinistra, che si ritrova nel caos più totale. Le trattative tra Pd e Cinque Stelle sono rese ancora più complicate dalla situazione in Piemonte, dove i Dem hanno ufficializzato la candidatura di Gianna Pentenero alle regionali di giugno, chiudendo ogni tentativo di campo largo dopo mesi di corteggiamenti dem e di distinguo M5S.

Il tempo stringe

La prima, incalzante scadenza però è in Basilicata, la candidatura va trovata entro le 12 di sabato. Dem e grillini stanno provando «a tutti i costi», dicono fonti lucane, a non rompere l’alleanza, ma nessuna ipotesi può essere esclusa, a cominciare da quella che il Movimento vada da solo. Intanto spunta l’autocandidatura dell’ex presidente del Consiglio regionale Piero Lacorazza, mentre buona parte del Pd lucano (che aveva contestato la scelta di Lacerenza) torna a spingere per Angelo Chiorazzo, sostenuto anche dall’ex governatore Tonio Boccia. Una soluzione non percorribile per Conte: per lui l’imprenditore sanitario, «persona perbene», rischierebbe conflitti di interesse.

«Assoluta serenità»

In Basilicata intanto il campo sarà comunque meno largo che in Abruzzo: Italia Viva ha ufficializzato il suo sostegno al governatore uscente Vito Bardi (Forza Italia), che nelle prossime ore dovrebbe accogliere anche Azione. Nel pomeriggio di un sabato di ordinaria follia politica, «dopo un’attenta riflessione» anche con la famiglia e con tanti suoi pazienti, è arrivato il ritiro, non senza polemiche, di Lacerenza, tre giorni prima designato da Pd, M5S, Avs e + Europa col sostegno di Chiorazzo. «È una decisione - ha scritto - presa con assoluta serenità e anche nell’interesse delle forze politiche che hanno voluto propormi. Avevo dato la mia disponibilità, ma non posso non registrare le reazioni che ci sono state in seguito».

Stoccata a Pittella

Più esplicito qualche ora dopo Conte: «In Basilicata si è scatenato il tiro al piccione sulla persona che avevamo trovato e che aveva i requisiti giusti». E poi: «Non saremo mai in Basilicata con le famiglie che governano da 40 anni, non le appoggeremo, lo dico a chi ci sta insultando in queste ore». Il riferimento non può che essere alla famiglia Pittella, con l’ex governatore Marcello, fratello di Gianni (ex vicepresidente del Parlamento europeo) con Azione dal 2022. E Carlo Calenda da Matera ha attaccato proprio l’ex premier: «Il Pd ritrovi un po’ di orgoglio, mandi a quel paese Conte, che vuole distruggere il centrosinistra e si costruisca un’alternativa seria, di governo, che non può essere condizionata dai cialtroni».

