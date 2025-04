Lacerenza ricoverato in ospedale 

Milano. È in ospedale da lunedì notte l'ex titolare della Gintoneria di Milano, Davide Lacerenza. Si è sentito male in casa, dov’è ai domiciliari dal 4 marzo perché indagato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e sfruttamento della prostituzione commessi nel locale. Si sospetta che abbia avuto un ictus, le sue condizioni sembrano non destare particolari preoccupazioni. Il legale dell'uomo, l'avvocato Liborio Cataliotti, ha subito chiesto e ottenuto dal gip il ricovero in ospedale.

Lacerenza, ex compagno di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, è stato male alle 4 del mattino ed è ricoverato al Policlinico di Milano, in regime di arresti domiciliari e dunque piantonato. Secondo i medici avrebbe «problemi neurologici» e non si può dire per quanto tempo dovrà restare in ospedale il 59enne, che comunque «è vigile e cosciente».

Lacerenza è finito, con l'ex compagna e un factotum, al centro dell'inchiesta su un presunto giro di droga e prostituzione alla Gintoneria di via Napo Torriani.

