L’accusato di omicidio non risponde al gip 

«In paese mi chiamano Ridotta». Solo questo ha detto Pietro Contena, ieri, nel carcere di Badu ’e Carros, davanti al gip Giovanni Angelicchio e al pm Ireno Satta nell’interrogatorio di garanzia. Ammissione banale, ma per gli inquirenti un tassello nel mosaico dell’omicidio di Luca Goddi, ucciso il 4 agosto 2023 a Orune. Contena, difeso da Giuseppe Talanas, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nessuna parola su quanto accaduto quella sera. Solo quel nomignolo, “Ridotta”, lo stesso trovato annotato in un block notes all’interno del bar, chiuso in tutta fretta dopo il delitto. Dentro i nomi degli avventori che dovevano pagare il conto, c’era anche quello di Lucheddu depennato. Un indizio, in un’indagine dove ogni dettaglio si carica di significato. La scena del crimine è impressa in chi indaga: Goddi era in auto fuori dal bar, il finestrino passeggero abbassato, motore spento, quello del lato guida infranto dai proiettili. L’inchiesta dei carabinieri, e coordinata dal pm Satta, è alimentata da una rete di intercettazioni che raccontano un paese avvolto dalla paura. Troppi silenzi. Una verità distorta, forse per proteggere o per timore. Tra gli indagati anche il nipote, Giovanni Pala, difeso da Francesco Lai, aiutò Contena a fuggire.

RIPRODUZIONE RISERVATA