L’accusa: Ragnedda mente, non ha fatto tutto da solo Caccia aperta ai suoi complici 

Qualcuno è entrato a Conca Entosa quando il corpo di Cinzia Pinna era ancora nella stanza dove è stata uccisa? È una delle domande di queste ore negli uffici giudiziari di Tempio. Conclusi i sopralluoghi dei carabinieri del Ris, sul luogo del delitto i conti non tornano. Gli accertamenti tecnici (con il luminol) nella casa di Emanuele Ragnedda dicono che l’uomo non ha raccontato tutto sull’omicidio avvenuto un mese fa. Non solo, anche il contenuto degli interrogatori davanti ai magistrati (la confessione in due tappe) non è integralmente compatibile con quanto sta emergendo dagli accertamenti tecnici. Quindi, non tutto è stato detto ai magistrati sul delitto e quello che è stato detto da Ragnedda potrebbe essere parzialmente falso.

«Ero da solo»

Ragnedda ha raccontato ai pm, e poi alla gip Marcella Pinna, di avere trascinato il corpo della vittima dalla casa all’esterno, sino all’escavatore Kubota, usato, poi, per portare il cadavere in aperta campagna. Ma, dentro l’abitazione e sul terreno, non sarebbero stati trovati i segni del trascinamento. Un dettaglio non da poco, perché sul punto Ragnedda ha insistito: «Ho fatto tutto da solo. Trascinando il corpo, ho tirato i pantaloni che si sono sfilati». In realtà si parla della salopette in jeans indossata da Cinzia Pinna. Il problema è che i segni del trascinamento non sarebbero stati trovati, nel tragitto di circa trenta metri dalla stanza dell’omicidio al cortile dell’abitazione. Sembra, piuttosto, che l’uomo sia stato aiutato a portare via il cadavere.

Confessione smentita?

Gli investigatori devono rispondere a una domanda che riguarda anche le fasi successive all’abbandono del cadavere nella tenuta: qualcuno ha aiutato Ragnedda a portare il corpo di Cinzia Pinna fuori dalla casa? L’imprenditore di Arzachena non viene creduto, quando dice che dopo il delitto ha fatto tutto da solo. Il discorso non riguarda più soltanto l’eventuale cancellazione di prove (oggetti della vittima “smaltiti” da un complice, due persone che lavano tutto nello stazzo) ma si ritorna all’ipotesi iniziale: una persona potrebbe essere arrivata nella casa di Ragnedda per aiutarlo, quando ancora il corpo della vittima era nella stanza dove l’uomo ha sparato. Le indagini vanno avanti senza sosta, la pm Noemi Mancini vuole subito i dati dei rilievi scientifici, per affrontare con tutti gli elementi in mano i prossimi delicati passaggi dell’inchiesta.

Franciosi dal pm

La prossima settimana sarà sentito, dai pm Gregorio Capasso e Noemi Mancini, Luca Franciosi (indagato per favoreggiamento insieme a Rosa Maria Elvo). Il giovane milanese, 26 anni, difeso dagli avvocati Maurizio e Nicoletta Mani, ha deciso di mettere tutte le carte in tavola. Respinge l’accusa di avere offerto il suo aiuto (è Ragnedda a dirlo) per far sparire alcuni oggetti della vittima. Luca Franciosi sostiene di non avere avuto alcun ruolo nel delitto e avrebbe già dichiarato agli investigatori di avere un alibi per le giornate successive al delitto. Nel frattempo è arrivata la conferma del ricorso al Riesame del difensore di Ragnedda, Luca Montella. Il legale potrebbe anche chiedere che il suo assistito venga trasferito in una struttura carceraria con una clinica interna.

