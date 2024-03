L’accusa non crede a Rosa e Olindo 

BRESCIA. Rosa Bazzi ha trascorso gran parte dell’udienza assorta, lo sguardo verso l’alto. Olindo Romano ha seguito con attenzione le parole di magistrati e avvocati. Ieri è stato la prima parte del procedimento che sperano si traduca in un’assoluzione per la strage per cui a suo tempo stati condannati definitivamente: quella di Erba dell’11 dicembre del 2006 (quattro vittime tra cui un bambino di due anni e un ferito grave), per la quale sono in carcere da quasi 18 anni. I coniugi Romano tornano in aula, stavolta a Brescia dove si discute la loro richiesta di revisione della sentenza e quella del sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser, si lanciano sguardi d’intesa ma parlano poco, sempre vicini e con atteggiamento dimesso. Nel frattempo, l’avvocato generale Domenico Chiaro e il pg Guido Rispoli li gelano negando che ci siano prove nuove che comportino un proscioglimento. Quanto a un deficit mentale di Rosa, che inficerebbe le confessioni poi ritrattate, «c’è il sospetto che ci fosse interesse» da parte sua a rispondere in modo scorretto ai consulenti: «Non sa dove è il Brasile: in Spagna, ha risposto». E Olindo «inizialmente era apparso non avere rimorsi, poi la ritrattazione. Dategli l’Oscar a questo punto». Poi una frecciata a Tarfusser: la sua «non è l’istanza della Procura di Milano, che l’ha solo trasmessa chiedendo fosse dichiarata inammissibile». E per il pg Rispoli c’è «una cascata di prove che credo sia impossibile con questo processo di revisione ribaltare». Una vendetta della criminalità organizzata, come ipotizzato dai difensori e dalla parte civile Azouz Marzouk, che ha perso moglie e figlio nella strage, è «assolutamente inverosimile». E spiega: «Devo fuggire dal secondo piano, vado a mettermi in una corte chiusa, con la macchina lontano; le armi sono state spranghe e un coltellino di piccolo cabotaggio. Poi uccidere un bambino, per quale motivo?». Ma Marzouk non cambia idea: «Loro sono innocenti, la giustizia non è stata fatta». Gli risponde da Erba Giuseppe Castagna: «Ha lasciato sola Raffaella ad affrontare i vicini e a difendere suo figlio, dopo ha lottato per monetizzare al meglio il suo status di vittima». La parola alla difesa il 16 aprile.

