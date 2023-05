L’accusa: «Infrastrutture in abbandono a Punta Trettu» 

«Infrastrutture turistiche in totale stato di abbandono, a Punta Trettu nel litorale di San Giovanni Suergiu».

Lo afferma Erika Floris, capogruppo di minoranza in Consiglio comunale: «Per quest’area non è stata prevista un attenta pianificazione, sono a rischio le nostre risorse ambientali, messe a dura prova dall'affluenza di camper e dal campeggio non regolamentato. Il tutto senza riuscire a sfruttare economicamente in maniera adeguata le importanti risorse del turismo sportivo e della pesca». Per Floris «l’occasione data dall'approvazione del Pul è stata sprecata, nonostante le segnalazioni fatte dal gruppo di minoranza». I camperisti che arrivano nel Sulcis, grazie alle ottimali condizioni meteo-marine ideali per la pratica di sport acquatici, sostano praticamente ovunque, oltre che nell’area parcheggio comunale, ma anche davanti al porticciolo, persino sotto la pineta. Problema segnalato anche dal pescatore dilettante Lino Desogus: «Spesso nelle giornate ventose, in tanti arrivano a Punta Trettu, dove è impossibile trovare parcheggio, l’ideale sarebbe l’area di sosta, attualmente non regolamentata».

Elvira Usai sindaca di San Giovanni Suergiu tiene a precisare: «Abbiamo affidato la progettazione dell’area comunale, dove verranno realizzati gli stalli per auto e camper, con tutti i servizi essenziali, per poter favorire la sosta entro le 24 ore come previsto dall’apposita legge regionale, nel frattempo, la polizia locale insieme alle altre forze dell’ordine si alterna nel controllo».

