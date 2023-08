«L’accusa è già una mezza condanna» 

«È evidente che il sistema, a più di trent’anni da un codice scritto con intenzioni opposte, non è in grado di filtrare adeguatamente le accuse infondate, nonostante le tante illusorie correzioni dei criteri per il rinvio a giudizio». Per il presidente dell’Ordine degli avvocati di Cagliari, Matteo Pinna, il commento sul numero delle assoluzioni si potrebbe fare, in modo preciso, solo con i dati sulle altre sentenze liberatorie: soprattutto la messa alla prova.

«Un grave problema, tanto per chi si deve difendere quanto per chi deve accertare le eventuali responsabilità», chiarisce, «è poi la distorsiva combinazione tra fattispecie normative vaghe e imputazioni “aperte”, che può indurre a certe accuse concepite più per contrastare fenomeni che per accertare fatti specifici. Così la macchina giudiziaria si sovraccarica e gira a vuoto, sprecando risorse già insufficienti, e soprattutto espone troppo a lungo le persone accusate alle sofferenze e ai costi, umani ed economici, di un giudizio che, per l’approccio antigarantista della cultura dominante, spesso è già una mezza condanna». E i dati testimonierebbero la dimensione del problema. «Fino a quando i numeri rimarranno questi – conclude – e non si metterà mano ad una estesa depenalizzazione, avendo anche il coraggio di ragionare su amnistia e indulto, e insieme sulla obbligatorietà dell’azione penale, ridotta da tempo a un feticcio, difficile che qualcosa cambi davvero».

