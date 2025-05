L’accordo tra Cina e Stati Uniti, sconti reciproci sui dazi 

New York. È tregua fra gli Stati Uniti e la Cina. Le due superpotenze mondiali hanno raggiunto un accordo per sospendere per 90 giorni la maggior parte dei dazi nel tentativo di disinnescare, almeno temporaneamente, una guerra commerciale a tutto campo e concedersi il tempo necessario per trattare un accordo più ampio. Donald Trump festeggia l’intesa storica e guarda già alle trattative con l’Europa, descritta come “più cattiva” di Pechino sul fronte commerciale. In base all’intesa raggiunta al termine di 48 intense ore di trattative a Ginevra, gli Stati Uniti e la Cina taglieranno le loro tariffe reciproche del 115%, riducendo in modo significativo l’embargo che di fatto si erano imposte. Gli Stati Uniti porteranno a partire da mercoledì quelle sul made in China al 30% dal 145% attuale, mentre la Cina le porterà al 10% dal 125%.

L’accordo è una «vittoria per gli Stati Uniti», ha festeggiato la Casa Bianca. Trump ha parlato invece di «rapporti riavviati» con Pechino e annunciato che parlerà con il presidente Xi Jinping nel fine settimana, dopo quindi il suo «storico viaggio» in Medio Oriente con tappe in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Descrivendo il «grande accordo» raggiunto, il presidente ha spiegato che i dazi sulle auto, l’acciaio e l’alluminio restano in vigore e ha osservato come la «parte migliore dell’intesa è che la Cina si è detta d’accordo ad aprire il suo mercato» e a «rimuovere tutte» le barriere non tariffarie, oltre che a fermare il flusso di fentanyl. Pechino e Washington, in una nota congiunta, sottolineano «l’importanza delle loro relazioni economiche e commerciali bilaterali» e di avere rapporti commerciali «sostenibili, di lungo termine e reciprocamente vantaggiosi». L’accordo con la Cina - ha sottolineato Trump - è arrivato al termine di una settimana di successi per l’amministrazione: dal cessate il fuoco con gli Houthi alla liberazione da parte di Hamas dell’ostaggio americano Idan Alexander, passando per la tregua raggiunta fra India e Pakistan. «Ho usato la leva del commercio per convincere» New Delhi e Islamabad: «Stiamo già trattando un accordo con l’India, a breve avvieremo trattative anche con il Pakistan. Nessuno ha mai usato il commercio come me», ha messo in evidenza Trump. Le borse hanno brindato alla tregua con la Cina.

