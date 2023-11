«L’accordo con Tirana passi per le Camere» 

Da una parte i “bene, però” degli alleati. Dall’altra le proteste dell’opposizione, che reclama un passaggio parlamentare. In mezzo Giorgia Meloni, che rivendica l’intesa con l’Albania sulla gestione dei migranti, ultimo atto di un «enorme lavoro, soprattutto diplomatico» senza cui «i numeri degli ingressi sarebbero stati molto più alti». In serata fonti di Palazzo Chigi definiscono «totalmente fantasiose» le ricostruzioni secondo cui «non sarebbe stato condiviso dal presidente del Consiglio con gli alleati di governo» il piano siglato lunedì col primo ministro albanese Edi Rama. Parla di «ottimo accordo» il vice di Salvini, Andrea Crippa, che aggiunge: «Però l’Italia deve fare l’Italia. E Salvini quando ha fatto il ministro dell’Interno ha fermato l’immigrazione clandestina». Il protocollo non passerà per il Parlamento, ha chiarito il ministro Luca Ciriani. «È inaccettabile - attacca la leader dem Elly Schlein – Sanno che viola l’articolo 10 della Costituzione: l’asilo si chiede sul territorio della Repubblica». Fra i perplessi il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi: l’intesa sembra «un’ammissione di non essere in grado. Non si capisce perché non venga sistemata meglio l’accoglienza qui».

