L’acconciatrice reagisce col fuoco 

Tensione e paura in corso Umberto, nel pieno centro di Tortolì. Quando i militari delle Fiamme gialle hanno varcato l’ingresso del suo negozio, Maimouna Dabo, 53 anni, proprietaria di un negozio di abbigliamento e acconciatrice, ha avuto uno scatto d’ira improvviso accompagnato da parole violente, grida o gesti minacciosi. La commerciante senegalese ha tentato di appiccare un incendio dando fuoco ai vestiti esposti. Il personale della compagnia della Guardia di finanza di Arbatax è riuscito a strapparle di mano l’accendino prima che il locale diventasse un inferno di fuoco. I militari l’hanno denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e minacce, oltre ad aver sequestrato mille prodotti utilizzati per le acconciature.

Il blitz

I controlli sono stati avviati per contrastare l’abusivismo commerciale e verificare la sicurezza dei prodotti che Dabo impiega durante i servizi occasionali. Giovedì sera, l’arrivo dei militari, supportati dagli agenti della polizia locale, non è stato gradito alla negoziante che, nel tentativo di interrompere il controllo, ha provato ad appiccare le fiamme all’interno del locale in cui avevano appena fatto irruzione le forze dell’ordine.

Il sequestro

Per placare la tensione, nel Corso è intervenuta anche una pattuglia del 117 con lampeggianti accesi, destando curiosità tra residenti e turisti. L’accertamento ha portato al sequestro di una notevole quantità di prodotti, fra cui extension per capelli e altre soluzioni applicate sul cuoio capelluto per creare acconciature. Sarebbe emerso che i materiali erano privi di tracciabilità e dunque potenzialmente pericolosi per la salute.

L’infrazione

Già accertato che la donna, non nuova ad atteggiamenti ostruzionistici durante le verifiche condotte per ristabilire la corretta osservazione delle più comuni norme, non aveva alcuna autorizzazione commerciale per condurre l’attività di acconciature. Bocche cucite dei vertici della Guardia di finanza: tutto l’incartamento è stato inviato anche alla Procura della Repubblica di Lanusei.

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