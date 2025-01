L’accoltellatore ucciso a Rimini ripeteva preghiere del Corano 

Rimini. Pregava in arabo, ripetendo una frase del Corano, Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, l'egiziano 23enne che la notte di Capodanno ha accoltellato quattro persone prima di essere ucciso a colpi di pistola dal comandante dei carabinieri di Verucchio, Luciano Masini. Cinque colpi, uno alla spalla destra e gli altri tra il torace e il capo. Questo il primo dato emerso dall'autopsia disposta dalla Procura che ha iscritto nel registro degli indagati il comandante Masini per eccesso colposo di difesa. Il giovane aveva con sé una copia del Corano e una corona per pregare. Ma al momento non è possibile accertare se avesse contatti con frange radicalizzate. A Villa Verucchio si è tenuta una manifestazione a sostegno di Masini.

