L’accoltellatore sorpreso in spiaggia 

Mancava solo lui: quello con il coltello, quello che l’ha usato per ferire a un gluteo la vittima della rapina per strada alla Marina, mentre tutti i suoi sei complici, tunisini come lui, che lo riempivano di pugni e calci erano già stati identificati. E ora la Squadra mobile della Questura ha concluso il lavoro: trovato anche il settimo componente della banda che a fine giugno, nelle strade della Marina, aveva assalito una coppia. L’ha trovato mentre prendeva il sole sulla spiaggia di Baccu Mandara, nel litorale di Villasimius, assieme alla sua fidanzata sarda e al padre della ragazza, e lì lo ha ammanettato. L’aggressore, richiedente asilo politico (che difficilmente otterrà), è ora in una cella del carcere di Uta, in stato di fermo di polizia giudiziaria. Oggi sarà interrogato dal giudice Roberto Cau, che deve decidere quali misure cautelari applicare. È accusato di rapina e lesioni personali, sarà assistito dall’avvocato Riccardo Floris.

Il violento assalto

La vicenda, alla quale gli investigatori coordinati da Fabrizio Mustaro, dirigente della Squadra mobile, hanno lavorato senza sosta per tutti questi giorni, è iniziata poco dopo le 21 dello scorso 24 giugno tra via Sant’Eulalia e via Napoli. La coppia di giovani è stata presa di mira dalla banda di stranieri: hanno aggredito con calci e pugni il ragazzo (26 anni), uno dei nordafricani brandiva un coltello con una lama lunga otto centimetri. È stato un incubo: il giovane aggredito, con la fidanzata, ha cercato scampo in un market, ma i delinquenti l’hanno seguito anche lì dentro per continuare a pestarlo. Gli hanno portato via il borsello, contenente il portafogli e un cellulare, ma calci e pugni non si sono fermati. Allora il 26enne è corso fuori dal negozio, ma i banditi l’hanno scaraventato per terra e colpito con calci alla testa e al tronco. Una scena terribile, ripresa dalla videosorveglianza di un negozio. Da quelle immagini, la Questura è risalita agli autori del violento pestaggio. Ogni volta che la vittima si rialzava, uno dei rapinatori lo colpiva e rigettava a terra. Proprio in queste fasi, il cagliaritano è stato raggiunto dalla coltellata a una natica: la prognosi è di una settimana.

L’arrivo degli agenti

È stata la sua fidanzata a chiamare la polizia: l’equipaggio di una volante ha bloccato uno degli aggressori. Agli altri si è risaliti attraverso le indagini condotte dalla Squadra mobile. A quel punto è stato possibile soccorrere il 26enne, che aveva lesioni anche alla faccia e alla testa a causa dei calci e dei pugni ricevuti ed è stato condotto al pronto soccorso. Il giovane è molto scosso, ma ora è caduto in trappola anche l’accoltellatore.

