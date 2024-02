Lacci e tagliole, bracconieri nei guai 

Quatro pensionati denunciati e sotto sequestro lacci, una mcidiale trappola illegale e selvaggina. È il bilancio di un’operazione di anti bracconaggio della Forestale nel parco di Gutturu mannu tra Capoterra e Uta e a Villasimius .

Il personale della stazione forestale di Uta ha sorpreso in flagranza di reato Luigi Serra, 76 anni, e Vincenzo Mameli (67), entrambi di Capoterra, mentre posizionavano cavettti d'acciaio per ungulati e soprattutto una pericolosissima tagliola per cervi e cinghiali che se fosse stata azionata da un escursionista avrebbe potuto procurare lesioni gravissime.

A Villasimius (località Conca Arrubia) i ranger di Castiadas hanno sorpreso Martino Vargiolu (61 anni) e Mario Cireddu (58) intenti a posizionare reti per uccellagione: sono stati sequestrate 27 reti e 45 tordi, catturati illegalmente. (red. pro.)

