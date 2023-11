«L’accesso pedonale sarà realizzato in tempi brevissimi» 

Il Comune vuole battere il ferro sin che è caldo e spinge sull’acceleratore per la riapertura del tratto di via Dettori, zona rossa dal 7 gennaio. Dopo oltre 11 mesi di sacrifici e passioni, per l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda è arrivata l’ora che la strada della Marina venga riaperta per consentire l’accesso dei proprietari nelle loro case e negozi. «C’è la massima urgenza, in osservanza delle disposizioni del perito nominato dal Tribunale, procederemo con la chiusura degli scavi». I tempi? «Ripeto, c’è la masima urgenza. Il tempo di organizzarci e realizzeremo il passaggio pedonale», dice facendo capire che è una questione di pochi giorni.

C’è però un grande scoglio che i tecnici comunali devono superare. Nessuno degli enti che gestiscono i sottoservizi – acqua, energia elettrica, gas e telefono – ha risposto alla nota del Comune su eventuali contestazioni. Non è pensabile che possano essere coperti gli scavi con tubature scollegate. Come farebbero gli inquilini a vivere in appartamenti senza acqua o gas? «Abbanoa, Medea, Tim ed Enel non hanno ancora dato riscontro al nostro dirigente. Nonostante vari solleciti», conclude Gabriella Deidda.

