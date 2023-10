«L’accessibilità è un diritto di tutti» Il Fiabaday dedicato alla disabilità 

L’accessibilità è un diritto, non un privilegio. È il messaggio lanciato nel Fiabaday 2023, che è stato ospitato nella caserma della Capitaneria di porto in piazza Deffenu. Stefano Maiandi, presidente nazionale di Fiaba onlus, commenta: «Lavoriamo da 21 anni in collaborazione con la presidenza del Consiglio dei ministri». Questa sinergia ha portato all’introduzione, nella legge di Bilancio, del bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche in tutti gli edifici, non solo abitazioni e condomini. «Vogliamo dare risposte sia alle persone con mobilità ridotta o nulla sia alla mamma con il passeggino. In Sardegna», aggiunge Maiandi, «quanti ragazzi non usufruiscono della legge 104, eppure hanno limitazioni legate alla condizione? Le persone hanno il diritto di condurre una vita di qualità indifferentemente dalla propria condizione».

Il comandante della Capitaneria di porto

Il contrammiraglio Mario Valente, direttore marittimo di Cagliari, ricorda che «la guardia costiera è impegnata per sensibilizzare gli operatori in modo che le loro strutture balneari possono essere utilizzate al meglio e da più persone possibile. Esistono tanti accorgimenti che consentono anche alle persone con disabilità di godersi una giornata di mare su una barca».

Argomento centrale per il Comune

L’assessore comunale alla Viabilità, Alessio Mereu, commenta: «È un argomento importante per il Comune: abbiamo già messo in pratica, e stiamo procedendo adesso con altri interventi, iniziative che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con ridotta mobilità: stiamo abbattendo le barriere architettoniche in centro e negli altri quartieri».

RIPRODUZIONE RISERVATA