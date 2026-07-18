L’accelerata del Cagliari per Zanon 

Dopo Harry Winks e Jacopo Fazzini in rapida successione, il Cagliari non rallenta, anzi preme sull’acceleratore come è solito fare in campo Simone Zanon, l’obiettivo in chiusura per la fascia destra. Il direttore sportivo Accardi spera addirittura di poter mettere l’esterno della Carrarese a disposizione di Fabio Pisacane prima della partenza per Ponte di Legno e fargli fare le visite mediche tra domani e dopodomani se l’operazione dovesse sbloccarsi nelle prossime ore.

L’accordo

Dopo aver sondato il campo col Como per Vojvoda (passato nel frattempo all’Udinese) e accarezzato l’idea di portare nell’Isola il talentuoso Favasuli del Catanzaro (se c’è di mezzo persino il Napoli, diventa complicato competere), il club rossoblù ha ormai focalizzato le attenzioni su Zanon che smania, manco a dirlo, dalla voglia di trasferirsi in Sardegna e di giocare in Serie A. Già ci sarebbe un’intesa di massima col giocatore di Merano per quanto riguarda l’ingaggio e la durata del contratto, hanno agevolato la trattativa i buoni rapporti tra Accardi e l’agente di Zanon, Puccinelli, lo stesso di Fazzini e Romano. Resta ora da perfezionare l’accordo con la Carrarese che chiede 3-4 milioni per il cartellino e preferirebbe monetizzare subito l’affare, magari con un prestito oneroso e un riscatto più basso.

La concorrenza

I contatti proseguono fitti tra le due società, l’operazione potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Classe 2001, Zanon spegnerà 25 candeline il 30 agosto. Non a caso, tra i cadetti - dove ormai è un veterano - è finito nel mirino di diverse squadre che puntano alla promozione in A, Padova e Pisa su tutte. Anche per questo, il Cagliari sta provando a stringere i tempi. Zanon andrebbe a infoltire la fascia destra dove già scalpitano Zé Pedro e Zappa, ma anche Raterink.

L’alternativa a Belotti

Saltato il rinnovo di Belotti per intoppi fisici, arriverà comunque un altro attaccante, più o meno esperto come il Gallo. Il 23enne scozzese del Verona Kieron Bowie resta un’ipotesi. Nel caso della punta, in ogni caso, il Cagliari non sembra avere particolare fretta. Già ci sono Borrelli e Mendy, oltre a Esposito, e Pisacane vorrebbe sfruttare tutto il ritiro in Alta Val Camonica per capire quanto è cresciuto Kingstone Mutandwa dopo l’esperienza scoppiettante (16 gol in 32 partite) nella massima serie austriaca con la maglia del Ried.

I pezzi pregiati

Per quanto riguarda il mercato in uscita, dopo la cessione di Gaetano all’Atalanta, l’idea del Cagliari sarebbe quella di confermare gli altri pezzi pregiati, a cominciare da Esposito e Caprile, come ha tenuto a precisare lo stesso Accardi ai microfoni di Sky Sport. «In generale la nostra idea è quella di tenere lo zoccolo duro della squadra che ha fatto bene l’anno scorso, continuiamo su questa linea», ha ribadito. Sull’interessamento per Maldini (sul quale, però, il sorpasso del Sassuolo potrebbe aver fatto il vuoto) ha poi tenuto a precisare: «Lo conosco personalmente, l’ho avuto a Empoli. È un calciatore interessante, ma non è l’unico che stiamo monitorando. Per noi non esistono prime e seconde scelte, ma caratteristiche che stiamo cercando», ha poi aggiunto il ds rossoblù.

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