GIRONE A.
08 dicembre 2025 alle 00:45

L’accademia vince a monserrato, il derby d’ogliastra finisce in parità 

Azzurra M. 1

Acc. Sulcitana 3

Azzurra M. : Serra, Schirru (67’ Laudi), Montisci (46’ Serra Ruda), Carta (82’ Cogoni), Maganuco (75’ Santone), Anziani, Cordone, L. Puddu, Farci, Carta, Spiga (73’ Tidu). Allenatore Canosa.

Acc. Sulcitana : Grosso, Orgiana, G. Puddu (79’ Bilello), Squicciarini (62’ Piga), Lai, Mudu, Contu, Foddi, Piras (67’ Cacciuto), Ruggeri, Cardia (79’ Mattana). Allenatore Loi.

Arbitro : Palmeri di Cagliari.

Reti : 28’ (r) Piras, 53’ Farci, 58’ e 85’ Orgiana.

L’Accademia Sulcitana espugna il campo dell’Azzurra Monserrato e vola al secondo posto solitario, approfittando del pareggio del Tertenia. Una vittoria meritata, la seconda consecutiva, per gli uomini di Andrea Loi. Gli ospiti sfiorano il vantaggio con Contu e poi con Cardia in due occasioni, ma il gol arriva al 28’ grazie a un rigore molto discusso: dal dischetto Piras spiazza Serra. In avvio di ripresa, all’8’, l’Azzurra trova il pareggio: bomber Farci, servito da Spiga, incrocia di sinistro e trafigge l’incolpevole Grosso. Al 58’, su una rapida ripartenza, Orgiana firma un eurogol dal limite dell’area, con la palla che si infila sotto l’incrocio alla destra di Serra. Al 40’ è ancora Orgiana a chiudere i conti, insaccando indisturbato sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. ( ant. ser. )

