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Prima categoria.
24 maggio 2026 alle 00:30

L’Accademia Sulcitana resta in mano a Loi 

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Villa San Pietro. Andrea Loi allenerà l’Accademia Sulcitana di Villa San Pietro anche nel campionato di Promozione, torneo conquistato la scorsa settimana grazie al successo nello spareggio di Prima categoria contro il Sarroch.

Per Villa San Pietro si tratta di un salto in alto storico e la società già si sta muovendo per preparare la prossima stagione calcistica così da presentarsi pronta a una competizione di livello superiore.

La conferma in panchina del tecnico era attesa, dopo lo straordinario campionato appena concluso in modo vittorioso. La sfida senza appello è col Sarroch è stata intensa, giocata benissimo da entrambe le squadre (non a caso arrivate appaiate in testa a fine torneo) e alla fine vinta dalla formazione di Villa San Pietro.

«Non poteva esserci scelta diversa per affrontare il prossimo campionato di Promozione», spiega la dirigenza della società in un comunicato nel quale annuncia la decisione, «mister Loi è il condottiero che ha saputo plasmare un gruppo straordinario guidandolo con passione, competenza e valori solidi fino alla vittoria. Una scelta che significa continuità e ambizione per affrontare a testa alta una nuova e stimolante categoria, la Promozione. La costante crescita dei nostri giovani, sarà ancora al centro del progetto societario».

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