GIRONE A.
19 gennaio 2026 alle 00:24

L’accademia Sulcitana non si ferma, ora il decimo è a -5 

Acc. Sulcitana 3

Idolo 0

Acc. Sulcitana : Grosso, Mattana (77’ Ambu), Piga, Orgiana (61’ Squicciarini), Lai, Mudu, Contu (88’ Ma. Piras), Foddi, Cacciuto (77’ Napoli), Ruggeri, Cardia (68’ M. Piras). Allenatore Loi.

Idolo : Salis (19’ Demurtas), Stochino, Doa, Barrionuevo (71’ Serdino), A. Usai, Arra (60’ Cannas), P. Usai (81’ T. Usai), Vidal, Podda, Mancosu (65’ Piras), Timpanaro. Allenatore Guerriero.

Arbitro : Costin da Oristano.

Reti : 25’ Cardia, 50’ Foddi, 85’ Contu.

L’Accademia Sulcitana conferma il suo primato in classifica superando con autorità l’Idolo per 3-0 in una gara mai realmente in discussione. I padroni di casa partono subito con il giusto atteggiamento, imponendo ritmo e qualità al gioco. Il vantaggio arriva al 25’, quando Cardia finalizza una manovra ben costruita, sbloccando il match. L’Idolo prova a reagire e costruisce qualche occasione interessante, ma la difesa dell’Accademia si dimostra solida e ben organizzata, respingendo ogni tentativo avversario. Nella ripresa i primi della classe continuano a controllare il gioco e al 50’ è Foddi a raddoppiare, indirizzando definitivamente la partita. Gli ospiti non rinunciano ad attaccare, ma mancano di precisione negli ultimi metri. Allo scadere, Contu chiude i conti.

