L’Accademia Sulcitana ne fa cinque al Castiadas 

Castiadas 0

Acc. Sulcitana 5

Castiadas (4-4-2) : Aramu; Cambarau, M. Melis (5’ st Mascia), Carboni (38’ st Matta), Grinbaum, Pisu, Poma, S. Melis (4’ st Bustamante), Piredda (18’ st Usai), Marci, Caboni (24’ st Patteri). In panchina Moro, Buffolin, Gennaro, Sanna. Allenatore Rais.

Accademia Sulcitana (4-4-2) : Santilli (13’ st Marongiu); Boi (1’ st Bratzu), Napoli (13’ st Serra), Dessì, Pitzalis, Zedda, Bellanza, Fadda (33’ st Mereu), Piras, Paulis, Arangino (15’ st Cacciuto). In panchina Mudu, Festino, Pinna. Allenatore Dessì.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Reti : nel pt 44’ e 47’ Arangino; nel st 2’ Piras, 4’ Arangino, 23’ Serra.

Note : sul 4-0 Santilli para un rigore a Marci. Ammoniti Cambarau, Bustamante, Grinbaum, Boi e Dessì.

Castiadas. Con uno scatenato Arangino, autore di una tripletta, l’Accademia Sulcitana espugna Castiadas. Finisce 0-5. Per oltre mezz’ora la gara resta in equilibrio, con poche emozioni: due occasioni per gli ospiti sventate da Aramu. Nel finale di tempo l’Accademia cambia passo. Al 44’ Arangino chiude un’azione manovrata dalle retrovie saltando gli ultimi due difensori, nel recupero concede il bis dribblando anche il portiere. In avvio di ripresa Piras cala il tris con un’azione di forza: si trascina dietro due avversari e infila Aramu con un sinistro sul secondo palo. Due minuti dopo Arangino scappa in velocità su un lancio lungo, salta l’ultimo difensore e il portiere e firma la tripletta. Sul 4-0 il Castiadas ha l’occasione per accorciare, ma Santilli para il rigore di Marci. Al 23’ arriva il 5-0: Cacciuto dalla sinistra serve in mezzo Serra, che a tu per tu con il portiere non sbaglia.L’Accademia, che si presentava con la difesa più battuta del girone, chiude con la porta inviolata e sale a 6 punti. Il Castiadas di Rais resta a quota 8.

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