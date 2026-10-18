SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
All’Annunziata.
19 ottobre 2026 alle 00:22

L’Accademia Sulcitana ne fa cinque al Castiadas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Castiadas 0

Acc. Sulcitana 5

Castiadas (4-4-2) : Aramu; Cambarau, M. Melis (5’ st Mascia), Carboni (38’ st Matta), Grinbaum, Pisu, Poma, S. Melis (4’ st Bustamante), Piredda (18’ st Usai), Marci, Caboni (24’ st Patteri). In panchina Moro, Buffolin, Gennaro, Sanna. Allenatore Rais.
Accademia Sulcitana (4-4-2) : Santilli (13’ st Marongiu); Boi (1’ st Bratzu), Napoli (13’ st Serra), Dessì, Pitzalis, Zedda, Bellanza, Fadda (33’ st Mereu), Piras, Paulis, Arangino (15’ st Cacciuto). In panchina Mudu, Festino, Pinna. Allenatore Dessì.
Arbitro : Orrù di Cagliari.
Reti : nel pt 44’ e 47’ Arangino; nel st 2’ Piras, 4’ Arangino, 23’ Serra.
Note : sul 4-0 Santilli para un rigore a Marci. Ammoniti Cambarau, Bustamante, Grinbaum, Boi e Dessì.

Castiadas. Con uno scatenato Arangino, autore di una tripletta, l’Accademia Sulcitana espugna Castiadas. Finisce 0-5. Per oltre mezz’ora la gara resta in equilibrio, con poche emozioni: due occasioni per gli ospiti sventate da Aramu. Nel finale di tempo l’Accademia cambia passo. Al 44’ Arangino chiude un’azione manovrata dalle retrovie saltando gli ultimi due difensori, nel recupero concede il bis dribblando anche il portiere. In avvio di ripresa Piras cala il tris con un’azione di forza: si trascina dietro due avversari e infila Aramu con un sinistro sul secondo palo. Due minuti dopo Arangino scappa in velocità su un lancio lungo, salta l’ultimo difensore e il portiere e firma la tripletta. Sul 4-0 il Castiadas ha l’occasione per accorciare, ma Santilli para il rigore di Marci. Al 23’ arriva il 5-0: Cacciuto dalla sinistra serve in mezzo Serra, che a tu per tu con il portiere non sbaglia.L’Accademia, che si presentava con la difesa più battuta del girone, chiude con la porta inviolata e sale a 6 punti. Il Castiadas di Rais resta a quota 8.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

A Monza una curva rossoblù

l Gaggini
L’emergenza

Nuova guerriglia a Milano Assalto ai negozi, 160 fermati

Ancora violenze in centro, pietre sui poliziotti Tra i manifestanti sono moltissimi i minorenni 
Far West

Assalto all’armeria, inferno di fuoco

Sparatoria a Sardara tra i banditi e il padre 79enne della titolare del negozio di via Ariosto 
Santina Ravì
L’appuntamento

«Facciamo soffiare  un “Bentu nou” sulla nostra Isola»

Sabato e domenica il congresso di Seu, la nuova realtà dell’emigrazione sarda  
Massimiliano Rais
Assemblea dem

Schlein: pronta a correre per Palazzo Chigi

La leader del Pd lancia la sfida al centrodestra: «Con o senza le primarie» 