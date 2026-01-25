VaiOnline
GIRONE A.
26 gennaio 2026 alle 00:07

L’accademia Sulcitana frena, al Decimo basta un rigore 

Decimo 07 1

Acc. Sulcitana 1

Decimo 07 : Pisanu (46' Monni), Pandori, Fiori, Uccheddu, Boscu, Licciardó, Carta, Ledda, Spissu, Cabiddu (70' Marongiu), Matta. Allenatore Spini.
Acc. Sulcitana : Grosso, Mattana (68’ Bilello), Lai, Mudu, Piga, Squicciarini, Foddi, Ruggeri, Piras, Contu, Cardia (68’ Bryukhov). Allenatore Loi.

Arbitro : Mulas di Oristano.
Reti : 25' Matta, 44' (r) Piras.


Finisce in parità l’incontro di cartello tra Decimo 07 e la capolista Accademia Sulcitana. Partita maschia e frammentata a causa di un campo al limite della praticabilità. Parte meglio l’Accademia, con Contu che spreca una buona occasione, ipnotizzato da Pisanu. Al 15’ prende il sopravvento la Decimo 07, vicina al vantaggio con Fiori che sfiora il palo di testa. Al 25’ Spissu serve Ledda in profondità: il suo tiro viene respinto da Grosso, ma Matta insacca di sinistro sulla ribattuta, 1-0. Al 43’ Pisanu sbaglia i tempi dell’uscita e stende Contu in area: Piras realizza il rigore, 1-1 all’intervallo. Nella ripresa, al 7’, Fiori colpisce il palo di testa su azione d’angolo. Al 15’ inizia lo show di Grosso, che nega per tre volte il vantaggio ai padroni di casa: prima su Fiori, poi su Licciardó da due passi e nuovamente su Fiori. Al 30’ tiro ravvicinato di Licciardó che centra la traversa. Al 40’ Ledda calcia dal limite, ma Grosso respinge ancora. ( ant. ser. )

