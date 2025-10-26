VaiOnline
GIRONE A.
27 ottobre 2025 alle 00:32

L’Accademia Sulcitana espugna San Vito e resta in vetta 

San Vito 0

Acc. Sulcitana 2

San Vito : Atzeni, Zugliani, Siddi (69’ Cannas), Frigau (60’ Lara), Oliveira, Massessi, Onano (77’ Rocca), Cappai (91’ Todde), F. Zinzula, Festa (80’ Vargiu), M. Zinzula. Allenatore Padiglia.

Acc. Sulcitana : Grosso, Piga, Puddu (29’ Kallow, 62’ Mattana), Squicciarini (84’ Spada), Lai, Briukhov, Contu, Foddi, Cacciuto (69’ Achenza), Orgiana, Piras (86’ Piddiu). Allenatore Loi.

Arbitro : Sechi di Oristano.

Reti : 7’ Piras, 75’ Squicciarini.

L’Accademia Sulcitana espugna il campo del San Vito e conferma il primato in classifica. Dopo appena 7’ gli ospiti sbloccano il risultato: lancio lungo di Lai, Piras controlla il pallone in area con il petto e lo piazza all’angolino alla destra di Atzeni. Il San Vito prova a reagire in tutti i modi per riequilibrare la partita, ma la squadra di Loi si difende con ordine, chiudendo gli spazi e ripartendo in contropiede. Nella ripresa i padroni di casa continuano ad attaccare, senza però riuscire a creare occasioni nitide. Al 15’, Matteo Zinzula serve Festa, il cui tiro sfiora il palo. Alla mezz’ora, approfittando di un errore in uscita della difesa di casa, Squicciarini recupera palla e, da fuori area, trafigge Atzeni con un preciso rasoterra che si insacca alla sua destra. «Una gara non fortunata per noi - commenta il tecnico del San Vito, Angelo Padiglia – condizionata dal gol subito a freddo».

