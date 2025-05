L’Accademia Sulcitana e il Sorso 1930 non si fermano più 

Acc. Sulcitana 2

Villagrande 0

Acc. Sulcitana : Lecca, Ligas (71’ Squicciarini),

Piga, Farci, Lai, Ambu, Boero, Foddi, Pinna

(78’ Masala), Achenza, Contu.

Villagrande : Pischedda,

A. Melis (70’ Usai), Canzilla, Vitale, M. Melis (59’ Buttau), Badjie, Monni (75’ S. Loi), Arras, Bonicelli (51’ Mereu), Agus (82’ F. Loi), Murgioni.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : 15’ Foddi, 46’ Achenza.

Con una rete per tempo l’Accademia Sulcitana piega, non senza difficoltà, il Villagrande e stacca il pass per la finalissima playoff di Seconda categoria. La squadra del patron Massimo Lai sblocca il risultato al 15’ con Foddi. In avvio di ripresa il raddoppio di Achenza su assist di Contu. «Una vittoria meritata», dice Lai, «contro un ottimo avversario sostenuto da un gran pubblico. I ragazzi hanno disputato una partita perfetta. Ora», chiude, «ci prepariamo per l’ultimo atto contro il Sorso».

