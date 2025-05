«L’Accademia sogna la promozione» 

Un’autentica impresa. Domenica scorsa l’Accademia Sulcitana ha conquistato la semifinale playoff di Seconda categoria: battuta in casa 0-2 dal Capoterra nella partita di andata, la squadra di Villa San Pietro si è imposta 4-2 nel ritorno conquistando il passaggio del turno ai rigori (5-6). Così domani giocherà la semifinale contro il Villagrande in gara unica a Castiadas. «Una qualificazione meritata», dice il patron Massimo Lai, «il risultato della prima gara è stato ingiusto. Nei secondi novanta minuti siamo andati in vantaggio di quattro reti, solo nel finale gli avversari hanno segnato due reti su punizione». Ai rigori è stata decisiva la parata di Lecca sul tiro di Murru. «Una grandissima gioia. Questo è il secondo anno che abbiamo la prima squadra e nel primo abbiamo vinto il campionato di Terza. Ora sarebbe un sogno raggiungere la Prima categoria. È motivo d’orgoglio avere una rosa con giocatori di Villa San Pietro e del circondario».

Alla guida della squadra c’è Gabriele Melis mentre il presidente è Massimo Defraia. La società sta facendo un gran lavoro anche col settore giovanile. «Abbiamo un centinaio di iscritti», chiude Lai.

