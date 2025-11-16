VaiOnline
GIRONE A.
17 novembre 2025 alle 00:23

L’Accademia perde, il Decimo ne approfitta e tenta la fuga 

Acc. Sulcitana 4

La Palma 5

Acc. Sulcitana : Grosso, Orgiana (50’ Cardia), Puddu, Squicciarini, Lai, Pionca, Contu, Foddi, Cacciuto, Achenza, Piras. Allenatore Loi.

La Palma : A. Manias, Puddu, Bratzu, Pinna, Piras, Virdis, M. Medda, Boi, Farru (74’ G.Manias), A. Medda, Pili (66’ Melis). Allenatore Mocci.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : 11’ (r) e 20’ (r) M. Medda, 37’ Squicciarini, 48’ Piras, 53’ A. Medda, 60’ e 71’ Boi, 76’ (r) e 81’ Cacciuto.

Gli ospiti partono meglio e trovano il doppio vantaggio con Michele Medda, glaciale dal dischetto all’11’ e poi ancora al 20’. L’Accademia però non si disunisce e al 37’ riapre il match grazie a un gran gol di capitan Squicciarini, che dai venti metri infila la palla sotto l’incrocio. La ripresa si apre nel migliore dei modi per i padroni di casa: Piras trova il 2-2 dopo pochi minuti, ridando slancio all’Accademia. Ma il La Palma reagisce e al 53’ è A. Medda a riportare avanti gli ospiti, prima di allungare con altre due reti al 60’ e al 71’ di Boi.

Nonostante il 2-5, l’Accademia non si arrende e riapre il match: al 76’ Cacciuto trasforma un rigore e all’81’ firma la doppietta che riporta i suoi a un solo gol di distanza. Il finale è adrenalinico, ma il La Palma resiste e porta a casa tre punti pesantissimi. (t. b.)

