L’Accademia dei vigili del fuoco 

Finalmente si parte. Il prossimo anno inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo polo di addestramento per i comandi e distaccamenti dei vigili del fuoco di tutta l'Isola. Domenica scorsa, in occasione di Santa Barbara (festa della patrona), è arrivata la notizia attesa da tempo. Nella sua relazione il comandante Roberto Bonfiglio ha infatti ricordato la definitiva risoluzione della questione, ferma da tempo, relativa al polo grazie alla firma, lo scorso 28 novembre, di una convenzione con i vertici del Consorzio industriale.

L’intesa

«Un accordo – ha sottolineato Bonfiglio – scritto sotto la regia del Prefetto Fabrizio Stelo e con il forte sostegno del direttore regionale dei vigili del fuoco. L' intesa permetterà di superare l’originaria impasse generata dalle clausole contrattuali – ha aggiunto – evitando contenziosi e consentendo all’amministrazione di non dover correre il rischio di corrispondere diverse decine di migliaia di euro. Si potrà disporre di una struttura formativa strategica – ha spiegato – collocata in zona baricentrica e quindi facilmente raggiungibile da ogni parte della Sardegna. La formazione e l’addestramento sono infatti alla base della buona riuscita dell’intervento». Il nuovo polo didattico regionale è destinato a diventare una vera e propria Accademia per formare i nuovi vigili del fuoco.

La struttura

L’edificio sorgerà accanto all’attuale sede del comando provinciale di via Zara, sarà articolato su tre piani e ospiterà un’aula magna da 100 posti, aule didattiche, posti letto. Avrà inoltre delle aree dedicate per addestramento e servizi vari. La nuova scuola ospiterà non solo i corsi di formazione professionale ma sarà anche sede di esercitazioni e incontri di aggiornamento, oltre ad accogliere il personale delle altre regioni d’Italia. Il progetto era stato presentato tre anni fa alla presenza dell’allora sottosegretario all’Interno Stefano Candiani, del capo dipartimento Salvatore Mulas, del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Fabio Dattilo, del direttore regionale Massimiliano Gaddini, dei comandanti provinciali della regione e delle autorità regionali e locali. In quell’occasione, emerse chiara la finalità della struttura, da realizzare non solo per la formazione costante dei vigili del fuoco, ma anche per selezionare e preparare i i futuri vigili.

Il Consorzio

Soddisfazione per l’imminente avvio delle opere viene espresso anche da parte delle Consorzio industriale di Oristano. Massimiliano Daga, oggi componente del consiglio direttivo, da presidente del Nucleo aveva seguito l’iter dell’iniziativa. «L’accordo chiuso con il comando dei vigili del fuoco – sottolinea Daga – è un passo in avanti molto importante per la realizzazione del polo didattico regionale dei vigili del fuoco, importante anche per la sicurezza della stessa area industriale e delle 165 attività presenti».

