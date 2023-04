L’abuso e il video, 5 minori indagati  

Bologna. Una violenza di gruppo su una minore avvenuta vicino al parco Nord, a Bologna, la penultima sera della festa dell'Unità dello scorso anno. Il 17 settembre del 2022, infatti, una ragazza di 15 anni sarebbe stata abusata da un giovane maggiorenne mentre un gruppo di persone, tra cui anche alcune ragazzine, assisteva alla scena e documentava tutto con un video. Due giorni dopo, il 19 settembre, la minorenne si è rivolta ai carabinieri per denunciare la violenza. La ragazza è stata ascoltata in forma protetta dai militari e ha raccontato i dettagli della serata.

La testimonianza

Secondo la testimonianza, sarebbe stata avvicinata dal gruppo per passare insieme la serata alla festa dell'Unità ma, dopo qualche ora insieme, i giovani hanno deciso di appartarsi. Lontano dalle persone, quindi, il gruppo avrebbe iniziato un gioco tipico degli adolescenti. Una sorta di “gioco della bottiglia” che, però, è degenerato fino al punto che la ragazza è stata costretta a compiere degli atti sessuali con uno dei ragazzi. Tutto mentre gli altri riprendevano la scena. Una serata traumatica per la 15enne, scossa per quanto avvenuto e impaurita per la possibilità che il video potesse essere diffuso sui social o nelle chat dal gruppo. Sono queste le motivazioni che l'hanno spinta a recarsi dai carabinieri per fare denuncia.

Le indagini

I militari hanno iniziato sin da subito le indagini, coordinate dalla pm Francesca Rago, con l'obiettivo di ricostruire la dinamica esatta degli eventi e per accertare le responsabilità delle varie persone coinvolte. Dopo alcuni mesi di lavoro dei carabinieri che hanno raccolto tutte le informazioni necessarie, il maggiorenne che avrebbe abusato della ragazza è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Una misura, come confermano i militari, che tuttavia non è ancora stata applicata perché il ragazzo non si trova attualmente in Italia. Per quanto riguarda le posizioni degli altri, sono stati denunciati cinque minorenni, tra cui anche delle ragazze: in questo caso, sarà la procura dei minori a occuparsene. Sono tutti accusati di violenza sessuale di gruppo, aggravata dal fatto che la vittima è una minorenne.