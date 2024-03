L’Abruzzo rilancia il centrodestra Conte e Schlein: «Risultato modesto» 

Il presidente eletto Marco Marsilio che innaffia con lo spumante sostenitori e giornalisti nel suo comitato di Pescara, appena tre ore dopo la chiusura delle urne. Lo sconfitto Luciano D’Amico che aspetta fino alla mattina per fare mea culpa e analizzare la disfatta. Due immagini che raccontano un risultato netto. I cittadini abruzzesi confermano il presidente uscente per la prima volta nella storia della Regione. Il candidato del centrodestra si afferma con il 53,5% delle preferenze. Staccando di sette punti lo sfidante D’Amico, candidato del campo larghissimo che ha sperato fino all’ultimo nella rimonta.

Lo scenario

Dopo settimane passate con i fari della politica nazionale puntati addosso, per entrambi arriva il momento di tirare le somme. Con la cerchia più ristretta e i rappresentanti del territorio. Da Roma, però, giungono esultanze e incoraggiamenti. A testimonianza del fatto che nella regione adriatica si sia giocata una partita politica di rilevanza nazionale. La premier Giorgia Meloni ringrazia l’Abruzzo e il centrodestra, e saluta con «orgoglio» la rielezione del suo fedelissimo. Che cinque anni fa aveva portato per la prima volta Fratelli d’Italia alla guida di una regione. Dall’altra parte, la segretaria del Pd Elly Schlein difende il campo largo: «Unendo le nostre forze abbiamo riaperto la partita». Che la larghissima coalizione del centrosinistra abbia quantomeno impensierito gli avversari, lo raccontano le facce tese nel comitato di Marsilio fino alla pubblicazione del primo exit poll. «Ansia» ammessa dallo stesso presidente rieletto. Poi si fa spazio l’entusiasmo, fino al grido di gioia.

Le voci

«Il campo largo non esiste, il campo largo non esiste!», intonano i ragazzi di Gioventù nazionale festeggiando l’arrivo di Marsilio. E lui insiste: «Il campo largo non sarà il futuro dell’Italia». Gli fa eco Meloni: «Non conta quanto il campo è largo, ma quanto è coeso». La premier recupera un cavallo di battaglia della campagna elettorale e aggiunge: «Il centrodestra è stato premiato per il buon governo». La presidente del Consiglio sceglie di non precipitarsi all’Aquila per la conferenza stampa di Marsilio, ma siede a pranzo con i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani a Palazzo Chigi. Il centrodestra, dopo aver perso la Sardegna, esulta per aver guadagnato consensi in Abruzzo rispetto alla scorsa tornata elettorale. «È la vittoria del buongoverno e di una coalizione che sa essere efficace al Governo e sui territori. Questo risultato deve essere un punto di partenza per Forza Italia per i prossimi appuntamenti elettorali», commenta il segretario di Forza Italia in Sardegna, Pietro Pittalis.

Le differenze

Ma nei principali partiti della coalizione si registrano sentimenti diversi. Soddisfazione in Fratelli d’Italia, che si conferma primo partito con il 24%. Entusiasmo in Forza Italia, che con il 13,4% si attesta come il secondo partito del centrodestra in Regione, doppiando quasi la Lega. E da Salvini non arrivano commenti sui risultati dell’Abruzzo, dove il suo partito, fermo al 7,5%, perde circa 120mila voti rispetto al 2019. «Evito di parlare delle montagne russe del voto», si limita a dire il governatore Luca Zaia. Nel centrosinistra prevale il rammarico per non essere riusciti a guadagnare terreno tra i delusi. Per D’Amico, l’astensione di «due abruzzesi su quattro è la sconfitta più bruciante». Ma non si butta giù e rilancia l’esperienza «straordinaria» del campo largo. Per Schlein, il risultato «non ancora sufficiente» dell’Abruzzo è uno sprone per continuare a «costruire un’alternativa solida in grado di competere con le destre».

I numeri

Il Pd sale al 20%, mentre il M5S è sceso da 118.287 voti (19,74%) del 2019 agli attuali 40.629 (7,01): il Movimento forse ha pagato il passaggio a FI della candidata governatrice del 2019, Sara Marcozzi, e la non ricandidatura per il limite di due mandati di alcuni consiglieri regionali raccoglitori di preferenze. Per quanto riguarda Azione e Iv, la prima ha ottenuto 23.156 voti (4,00%) eleggendo un consigliere, mentre la seconda si è fermata a 16.275 consensi (2,81%) non riuscendo ad eleggere nessuno. Alle politiche i due partiti coalizzati nel Terzo Polo furono scelti da 39.295 elettori (6,28%), cioè praticamente gli stessi dei 39.431 che hanno votato domenica i due partiti separati. In ogni caso i partiti del “campo largo” hanno ottenuto domenica 262.565 voti, meno dei 301.917 complessivamente ottenuti nel 2019 (allora, se uniti, avrebbero superato il centrodestra) e meno dei 291.967 ottenuti alle politiche da centrosinistra, M5S e Terzo Polo.

