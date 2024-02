L’aborto viene iscritto nella Costituzione della Francia 

Parigi. Era un passo fondamentale verso l’iscrizione dell’aborto nella Costituzione della Francia. Il Senato ha dato luce verde affinché l’interruzione volontaria di gravidanza venga issata tra i diritti fondamentali della nazione, iscritta nero su bianco nella carta fondamentale della République. Una decisione storica e non scontata, vista la maggioranza di senatori centristi e di destra. Il via libera è del Senato è arrivato senza alcuna modifica al testo approvato dall’Assemblée Nationale a fine gennaio. Non ci sarà quindi nessun nuovo esame prima dell’incontro delle Camere riunite in Congresso la settimana prossima. «Mi sono impegnato a rendere irreversibile la libertà delle donne di ricorrere all’Interruzione volontaria di gravidanza iscrivendola nella Costituzione. Dopo l’Assemblea Nazionale, il Senato compie un passo decisivo di cui mi felicito», ha commentato su X il presidente Emmanuel Macron, annunciando di aver convocato il parlamento in Congresso «per il voto finale» il 4 marzo.

Il 30 gennaio scorso, l’Assemblea Nazionale aveva adottato a stragrande maggioranza la riforma portata avanti dal governo a trazione macroniana per inserire nella Costituzione una «libertà garantita» per le donne di far ricorso all’aborto. Affinché una revisione costituzionale possa proseguire la sua strada, i senatori, nella Camera alta dominata da destra e centro, dovevano adottare il testo negli stessi termini e così è stato in modo assolutamente non scontato, viste le reticenze espresse da diversi senatori sulla formulazione scelta all’Assemblée. Per la definitiva adozione della riforma costituzionale, il 4 marzo, saranno necessari almeno 3 quinti dei voti del parlamento riunito in Congresso.

