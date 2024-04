«L’aborto è un omicidio» Bufera sull’oristanese Boccia, vicedirettrice del Tg1 

A poche ore dal caso Scurati si accende una nuova polemica politica che lambisce la Rai. E che riapre scontri, dubbi e malumori, anche nella maggioranza, che erano andati in scena dopo l’approvazione dell’emendamento al dl Pnrr sui consultori e lo stop ai successivi ordini del giorno di opposizione. A scatenare di nuovo il dibattito sono le parole pronunciate dalla giornalista di Abbasanta Incoronata Boccia, vice direttrice del Tg1, alla trasmissione di Serena Bortone “Chesarà”. Boccia, premettendo di rendersi conto di dire «parole forti» sostiene che «lungi dal giudicare le storie e le persone», il suo giudizio è che sull’aborto «stiamo scambiando un delitto per un diritto», si ha paura «di dire che è un omicidio» ma è quanto sostenuto anche da madre Teresa di Calcutta.

Le reazioni

Parole che scatenano l’immediata reazione delle opposizioni a partire dal Pd che le giudica, con la senatrice ed ex presidente delle donne democratiche, Cecilia D’Elia, «inaccettabili». Ma c’è un problema che «riguarda i vertici Rai», va giù ancora più dura la collega di partito e capogruppo alla Camera Chiara Braga: «Può ancora ricoprire quel ruolo - chi offende le donne e le leggi?». Quelle di Boccia sono parole «inammissibili» e contro «l'autodeterminazione della donna», anche per Alessandra Maiorino di M5S. «La libertà di opinione non è tale, se è intesa solo a senso unico», fa notare il presidente della commissione Affari sociali e Salute della Camera Ugo Cappellacci (FI).

La difesa

«La sinistra - accusano in una nota i componenti di FdI in commissione di Vigilanza Rai - a parole si schiera a difesa della libertà di pensiero e di espressione, ma nei fatti quando questa non incontra i suoi favori diventa il più zelante dei censori». Su Incoronata Boccia - accusano - «è andato in scena un linciaggio mediatico».

